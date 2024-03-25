摩連奴驚現MotoGP賽場稱即將回歸　冠軍車手致敬C朗拿度

MotoGP（格蘭披治電單車錦標賽）葡萄牙站，奪冠的荷希馬田（Jorge Martin）衝線一刻，在終點上揮「格仔旗」的身影相當熟悉——正是足球名帥摩連奴（Jose Mourinho）。

被羅馬炒掉後失業兩個月的摩連奴，預告自己夏天便可「回歸」。



今站MotoGP過程一如既往地曲折，頭位起步的馬田雖然一起步已順利帶出，但除了超級新人亞哥斯達繼續有好表現外，衛冕的巴尼亞在尾段，與今季轉到杜卡迪衛星隊的馬昆斯激烈競爭、互有領先，結果餘下三圈時，巴尼亞想爬頭卻撞上馬昆斯，兩人雙雙炒車，本來全程穩站第二的域拿利斯也在最後階段炒車，馬田在未受威脅下奪得今站冠軍。

MotoGP葡萄牙站三甲，左起：亞軍巴斯迪安連尼、冠軍馬田、季軍亞哥斯達。（Getty Images）

鏡頭轉到終點的高塔上，正在揮舞格仔旗的不是別人，而是葡萄牙足球名帥摩連奴，直播在打出簡介時，直呼他為「特別的人（The Special One）」。有趣的是，冠軍車手馬田也連番做出C朗拿度的招牌慶祝動作「SIU」。

摩連奴同時也負責賽後頒獎，顯得相當享受。他接受葡萄牙媒體Bola訪問時，透露自己一向是個賽車迷，「我經常看F1的比賽，還是第一次來到MotoGP的比賽現場，我有朋友在MotoGP工作的，我也很喜歡這運動，經常看比賽。」

摩連奴一臉風騷。（Getty Images）

自1月被羅馬辭退後，摩連奴尚未有新東家，但他也似乎不急於一時，坦言「這一刻沒有消息、沒有消息」，但他也希望盡快再教波，「我現在沒有球會落腳，我是自由身，但我想工作。別擔心，我想今個夏天就再開始工作了。我的人生就是足球，我去哪裏教波都可以，不會有問題。」