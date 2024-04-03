桌球巡迴錦標賽｜「金左手」威廉斯反勝精彩絕倫　5分鐘多轟66分

在曼徹斯特舉行的桌球巡迴錦標賽，「金左手」馬克威廉斯（Mark J Williams）首圈以10：9擊敗湯福特（Tom Ford），將會在半準決賽遇上特林普（Judd Trump）。在這場打足19局的激戰中，最精彩是決勝局，馬克威廉斯一度落後0：54，但他上手就停不了，在壓力下打出一棒66度，花5分鐘46秒，以66：54逆轉形勢，反敗為勝。



馬克威廉斯決勝局反勝湯福特，以局數10：9擊敗對手。（WST）

打成局數9：9平手後，馬克威廉斯與湯福特鬥到第19局決勝。湯福特率先上力，以54：0，但他打失紅波，失去再擴大優勢的機會，並給予馬克威廉斯一線生機。當時枱上尚餘7個紅波，其中4個紅波及藍波都非常接近枱邊。

49歲的馬克威廉斯外號「金左手」，與奧蘇利雲及希堅斯並稱「75三傑」，三人皆是1975年出生，縱橫桌球壇多年。面對決勝局落後54分的壓力，枱上局面亦不容易，馬克威廉斯打出精彩絕倫的反勝，清光枱上紅波，再清顏色波。座位上的湯福特只能看住對手一步步追近到超越，欲哭無淚，只能怪自己錯失機會。

馬克威廉斯打出精彩絕倫的決勝局。（WST）

清啡波時，馬克威廉斯左度右度，並不是啡波難打，而是要計劃好白波的走位，方便之後清頂枱邊的藍波。他計算精確，白波溜到藍波後方，打入藍波，再入枱中央的粉紅波，不用打黑波，便以66：54反勝湯福特，局數贏10：9晉級。由落後0：54到反勝66：54，馬克威廉斯只花了5分46秒就完成決勝局的絕地反擊戰。

【馬克威廉斯最後一局一棒66度反勝片段】