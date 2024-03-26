桌球明星賽次日繼續冷清　傅家俊落力轟過百度挫利蘇斯基

傅家俊（Marco）在伊利沙伯體育館上演的「香港國際桌球明星挑戰賽」次日與利蘇斯基（Jack Lisowski）碰頭，賽事被安排在周二（26日）下午3時開賽，入場球迷比首日更少，但Marco依然落力，首局即轟出「Century Break」，其後嘗試打147不果，依然以局數5：2擊敗對手。



香港桌球明星賽次日賽事，首兩場比昨日冷清。（趙子晉攝）

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「香港國際桌球明星挑戰賽」首日賽事亂象百出，即使有奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）對傅家俊的戲碼，伊館看台場面冷清，大量空位、僅得4成左右的入座率。

來到次日，傅家俊第二場亮相鬥英格蘭球手利蘇斯基，賽事被安排在下午3時舉行，看台比首日更空蕩，入座率不足2成。

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傅家俊今日鬥利蘇斯基。（楊宇翹攝）

縱然如此，傅家俊表現依然落力，首局即轟出114度的「Century Break」先拔頭籌，次局再打出一棒73度，領先2：0。第3局雙方拉鋸，縱然Marco有幸運成份打入紅波，惜最後一球黑波打失，利蘇斯基「執雞」扳回一城。傅家俊第四局再以一球「負碌」紅波「起Break」，以86：1擴大領先。縱然利蘇斯基休息後打出103度，Marco接連再取兩局，以5：2擊敗利蘇斯基。

在下月舉行的世界錦標賽，傅家俊需要出戰資格賽爭奪正賽圈席位，首圈將鬥中國小將江俊，Marco直言希望在世錦賽延續今次的表現，「今日打得不錯，首日適應球檯的速度後上手較快，整體打得不錯，加上有點運氣。今次是我打世錦賽前最後一戰，與家人去旅行放鬆一下，然後再返香港專心備戰。我亦會提早飛往英國，希望盡快重拾狀態，始終世錦賽都是我十分重視的賽事，希望屆時與今日有相同的發揮。」

傅家俊在第6局嘗試衝擊147。（楊宇翹攝）

傅家俊上次在紅館轟出完美的147，成為全港佳話，Marco今仗亦想重寫一次，在第6局接連打入7個紅波及黑波打出57度，惜再打「黑柴」斷纜無緣147。傅家俊賽後坦言有點可惜，「今日都想（打147），有點可惜，始終都難度高。兩年前我都沒有預料自己在4強決勝局打出147，這些是可遇不可求的機會，餘下就留給Ronnie（奧蘇利雲）及Judd（特林普）嘗試衝擊。」

利蘇斯基早前在社交網站發布限時動態，周一晚上與特林普及「緋聞女友」馬曉晴結伴夜蒲，這名英國球手出席記者會時明顯有疲態，利蘇斯基直言喜愛香港的天空酒吧及夜生活。

特林普與利蘇斯基老友鬼鬼，兩人結伴一同夜蒲。（Instagram截圖）