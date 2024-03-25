桌球明星賽｜傅家俊大戰奧蘇利雲氣氛欠奉　體諒大會安排有難度

奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）與傅家俊（Marco）的夢幻對決，是「香港國際桌球明星挑戰賽」首日重頭戲，但罕有地安排在星期一舉行賽事，如此戲碼依然未能吸引更多球迷，全場入座率約4成，Marco坦言在頻密賽程中安排賽事，他理解大會的安排亦有難度。



傅家俊今晚在伊館登場鬥奧蘇利雲。（楊宇翹攝）

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「香港國際桌球明星挑戰賽」今日（25日）在伊利沙伯體育館上演，首日賽事入座率一般，就算是今晚的重頭戲是由傅家俊對奧蘇利雲，這個夢幻對決似乎未能挽救票房，縱然入座率比下午高一點，但空位依然不絕，僅4成的入座率，熱鬧程度與二人兩年前在紅館交手的8000人入場相距甚遠。

縱然入場率僅4成，傅家俊指氣氛依然不錯。（楊宇翹攝）

傅家俊賽後直言，兩次賽事難以直接對比，「畢竟當時的大師賽是疫情期間首個體育盛事，現時已經復常，又接近復活節長假期，大家都多了選擇，所以入場人數較少都是正常現象。縱然如此，今日的氣氛都不錯。」

今次賽事亂象不斷，入座率低、安排混亂、賽程臨時更改等，傅家俊認為大會安排已算不錯，「始終今次都是表演賽，整個賽事的氣氛比較輕鬆，有時在開賽時間上有偏差也是人之常情，這個情況在世界各地也會出現。」

奧蘇利雲對傅家俊的對決依然未能挽救入座率。（楊宇翹攝）

賽事罕有地安排在平日上演，Marco體諒大會的安排，並慨嘆世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour，簡稱WST）的賽事愈來愈多，在安排上並不容易，「甚少賽事在周一、二、三進行，但要遷就（WST）的賽程再作安排不容易，WST每隔幾個星期就有變動，愈來愈多比賽，這（周一作賽）是沒有辦法之中的唯一辦法，所以我都體諒賽會今次安排。」

傅家俊再度在香港與奧蘇利雲碰頭，雖然同樣落敗，但直言今仗心態較為輕鬆，以自己的狀態而言，表現已算合格，加上今仗表演成份較高，他與奧蘇都打得比較進取，希望打出高分滿足入場的球迷。

傅家俊體諒大會安排有難度。（楊宇翹攝）

奧蘇利雲首戰戰畢馬克威廉斯一仗後，坦言星期一對入座率難免有影響，「在星期一下午作賽，不少球迷需要上班的關係，對票房有影響，期望尾場氣氛更熱鬧。」奧蘇利雲尾場擊敗傅家俊後，未有再接受訪問，他在周二的賽事將再度登場。

奧蘇利雲明日將再度登場。（楊宇翹攝）

另外，主辦方透過Facebook宣布，馬克威廉斯（Mark Williams）因為「身體狀況原因」，而無緣周二對中國球手斯佳輝的賽事，並由威爾遜（Kyren Wilson）頂上，而他隨後在社交網站上載一張在山頂的自拍照。