桌球明星賽｜媒體球迷也吃苦　世界級球星未能挽救尷尬場面

2022年，「香港桌球大師賽」在紅磡體育館上演，賽事由香港桌球總會主辦、康樂及文化事務署資助，更獲世界桌球巡迴賽認可，成為2022/23賽季的賽事之一，最終有口皆碑，超過8000人接近坐爆紅館，本地頭號球星傅家俊更轟出147，令整個賽事更加圓滿。

相隔一年多，傅家俊、奧蘇利雲、特林普等球星再度在香港獻技，今次參加的「香港國際桌球明星挑戰賽」，由無疆界體育學院主辦、中國香港體育文化旅遊協會合辦，口碑不再，連日遭批評安排混亂、票價過高、場面冷清，其實僅是一間媒體室安排，已可見一二。



在伊館舉行的香港桌球明星賽。（楊宇翹攝）

記者採訪體育賽事，通常會在賽前預早到「記者室」安頓，記者室一般都設有充足的工作枱和櫈，及拖板等充電設備。「香港國際桌球明星挑戰賽」當然也有安排媒體採訪室，然而，卻僅在貴賓室最裏面劃出一個以玻璃相隔的窄小空間，比起「房」更像一條小走廊。

隨着到場的記者愈來愈多，行家們也只好佔用貴賓室的梳化及椅子工作，令貴賓室慢慢變成記者室；媒體埋頭苦幹時，到場觀賽的草蜢成員蘇志威亦現身，坐在梳化上休息，一時間記者和「貴賓」間再無疆界。

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記者室原本安排在右邊的小走廊，僅以玻璃區隔，左邊則是原貴賓室，但媒體眾多下，也佔用了貴賓室工作。（楊宇翹攝）

大會限制每間傳媒可派兩名記者，其中一名可在場內攝影、另一人只可留在媒體室，透過電視觀賽。這種安排並非前所未聞，但大會原本指示，能入場拍攝的記者，在比賽場地亦會有各自的工作位置，但進入場館後，只是看到印有各家傳媒名字的A4紙貼在圍欄上，看不見實際的位置。

而不能進場的記者，就要在記者室觀看轉播以記錄戰情，但記者室內的電視畫面，又跟場內電視畫面不同，記者室電視只看到一個「大Wide Shot」，完全看不清楚波枱上的戰況，而且也沒有比分，更沒有網上比分，其實記者根本無法了解場內賽況，賽會也通常在完場後至少半小時才發布比分，令希望盡快報道戰況的記者也有點無奈。

桌球明星賽亂象百出 最貴門票3380 主辦：是否值得交由球迷判斷

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記者室內的電視並非取場內轉播的訊號。（趙子晉攝）

2022年的世界桌球大師賽，比賽期間跟普遍桌球賽一樣，嚴禁球迷在場內走動，局與局之間才可出入，以免影響球手發揮。今次的桌球明星賽，球迷基本上任何時間都自出自入，甚至有持$3380門票（座位設於地面）的觀眾在賽事期間經過球檯返回座位，而部分$3380的座位與球檯成水平，不時遭工作人員或攝影機阻擋視線。

就算是坐在最貴的$3380位置，前方依然有不少工作人員阻擋視線。（趙子晉攝）

入場睇波，有時總要依賴場內的大電視，今次場內同樣設有轉播，但當鏡頭拉近向正起手的球手時，攝影師多次「判斷錯誤」，以為打尾袋，實情卻是打中袋，結果鏡頭急急移回中袋，甚至試過「錯Fo」令畫面模糊了。伊館兩邊亦有螢幕顯示分數，馬克威廉斯的相片旁正常地展示威爾斯旗；但奧蘇利雲的卻非英格蘭旗，而是英國國旗。

今次主辦單位無疆界體育學院執行主席許正道。（楊宇翹攝）

許正道：最緊要球迷開心

主辦機構無疆界體育學院的執行主席許正道曾表示，他們首度舉辦桌球賽事，亦曾經尋求香港桌球總會、大型體育活動事務委員會的支援，可惜都被婉拒，並指若然有以上兩方的協助，「活動必定更加順利」。

不過，從記者室、採訪證、座位、轉播、等細微安排，似乎更加關乎主辦方本身有無細心考慮各方面的需要、或是有無認真了解過一場桌球賽事應該如何安排，反而更令人感覺到，主辦似乎覺得只要邀請到一眾世界級球手，就算是高價的門票，球迷們亦會乖乖購票入場？當初主辦方稱「票價參考了美斯（表演賽）」，未料兩者最終相似的，不只有票價。

對於今次賽事的成果是否不似預期，許正道沒有正面回應，「我始終覺得這些問題應該給觀眾去回答，重點是球迷、球手滿不滿意，最緊要球迷開心。」許強調，未來不排除舉辦包括桌球在內的其他體育賽事。

縱然參賽球手連日來並無半句怨言，主場出戰的傳家俊依然指現場氣氛「Okay」，並體諒大會的安排，但相信球迷心目中早已有答案。