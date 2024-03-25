桌球明星賽亂象百出　最貴門票3380　主辦：是否值得交由球迷判斷

「香港國際桌球明星挑戰賽」一連3日在伊利沙伯體育館上演，「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）今日（25日）兩度出戰，但賽事在安排上相當混亂，亂象百出，主辦機構的主席許正道亦作出回應。



「香港國際桌球明星挑戰賽」今次賽事安排在平日上演，周一、周二的票價定為3380元、2380元、1380元及880元，主辦方在公布賽事的記者會時，曾表示「參考了美斯（國際邁亞密訪港）的定價」。

「香港國際桌球明星挑戰賽」首日出現不少空位。（趙子晉攝）

首日賽事奧蘇利雲會參加兩場賽事，加上傅家俊、特林普（Judd Trump）、馬克威廉斯（Mark Williams）等球星登場，陣容不俗。不過，奧蘇利雲首戰對威廉斯，原定下午1點開始，賽事卻延遲約50分鐘，大會方面聲稱因為座位安排問題而延誤，有球迷高呼：「開波呀！夠鐘呀！」

今次賽事最貴的門票索價3380港元，網上購票時由系統揀選位置，部分座位設於與桌球檯同水平，而且後排觀眾坐下後視線便會被前方觀眾遮住，有球迷因為位置不佳而鼓譟，其後由工作人員安排下更改位置，有購買3380元門票、坐在第二排的球迷表示與想像中有落差，他預期可以清晰看到賽事，想不到前方被攝影機遮擋，坦言：「連波都睇唔清楚！」

今次賽事最貴的$3380門票亦被阻擋。（趙子晉攝）

特林普日前在江西玉山舉行的桌球世界公開賽奪冠，這名英國球手完成賽事後立即來港，惟今早班機有所延誤，原定4時上演的賽事因而延遲，但大會未在社交網站公布，僅稱現場已向球迷交代。大會其後安排中國球手斯佳輝與威爾遜（Kyren Wilson）上演不計分的表演賽，特林普與利蘇斯基的賽事押後約70分鐘舉行。

桌球明星賽首日亂象百出，主辦機構無疆界體育學院執行主席許正道承認安排混亂，強調他們在沒有政府及桌球總會的支持下舉辦賽事，「我們第一次舉辦桌球賽事，而我們曾經尋求桌總及M Event（大型體育活動事務委員會）的協助，但他們沒有給予支援，若有他們的協助下一定可以辦得更好。作為商業機構，我們想提倡即使沒有政府支持下，也可舉辦大型體育活動。」

中國香港桌球總會透過社交網站發文，直言今次賽事與他們無關：「小編都好同情各位失望既（嘅）球迷，但我地（哋）真係完全無份參與。」

主辦機構無疆界體育學院執行主席許正道。（趙子晉攝）

被問及有購買3380元門票的球迷不滿時，許表明是個別事件，而門票是否值這個價錢就交由入場球迷自己判斷，他再強調：「很難客觀地描述3380元可以看到什麼」，並直言：「如果你想看到整張球檯，880元是個不錯的選擇，視乎你想要什麼，最貴門票還可以與球星近距離接觸。就像足球比賽一樣，如果你想看畫面精彩的話，其實要旁述才是最精彩。」

今次賽事在周一、周二舉行，入座率只得3成左右，許正道坦言由私營機構舉辦下，他們連「一個場館都訂不到，根本沒有可能訂到周末」。