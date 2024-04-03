港足｜東亞錦標賽落實年底高雄上演　霍啟山曾稱不排除香港主辦

香港足總主席霍啟山早前曾稱，不排除香港主辦東亞足球錦標賽外圍賽，惟東亞足協公布，賽事落實在高雄上演，決賽周則會在韓國舉行。



霍啟山早前出席足總周年大會時，表示會參加3月30日的東亞足協執委會與會員大會，並表示希望爭取在香港舉辦更多國際賽，亦不排除主辦東亞足球錦標賽外圍賽，指「有香港大球場和年底開幕的啟德體育員，我們符合各種（舉辦）的條件。」

上屆東亞錦標賽決賽周，2022年在日本舉行。（Getty Images）

不過東亞足協宣布，在東京舉行的執委會議上，已通過2024年東亞足球錦標賽外圍賽由中華台北足協主辦，賽事會在高雄舉行，日期則未落實，會在11月9至19日或12月7至17日兩個檔期中再決定。

另外，會議亦通過未來三屆東亞足球錦標賽的主辦國，2025年7月由韓國主辦、2028年在1月上演，主辦國為中國，2030年同在1月由日本主辦。

2022年東亞錦標賽決賽周，日本隊在主場奪冠。（Getty Images）

東亞足球錦標賽由東亞足協成員參賽，排名最高的中國、日本、韓國自動進入決賽周，餘下一席由其餘協會爭奪，過往會舉行兩輪外圍賽，排名最低4個協會在第一輪爭奪1個第二輪的資格，第二輪4個協會再爭1個決賽周資格。

港足在2018年正是在外圍賽第二輪與中華台北、朝鮮和蒙古競逐下出線，到釜山出戰決賽周；2022年則因朝鮮不參賽，東亞足協不舉辦外圍賽，只以排名決定決賽周球隊，港隊因而獲得資格。