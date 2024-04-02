保特與賽狗模擬跑輸得慘烈　麥巴比只慢1秒其實差很遠︱體育熱話

牙買加「飛人」保特（Usain Bolt）即使已退役多年，仍因他是「地球上跑得最快的人」常被拿來做指標，早前有球迷指法國球星麥巴比跑100米「只是慢保特一秒多」，被保特拿來開玩笑。

不過Motion Athlete製作一條影片，模擬保特與跑得最快的狗格力犬（Greyhound）比賽，牙買加飛人的下場十分慘烈。



麥巴比是當今速度最高的足球員之一。（Getty Images）

巴黎聖日耳門巨星麥巴比速度奇高，帶球衝刺跑曾被錄得時速38公里，較保特2009年創下100米短跑9.58秒世界紀錄時的平均時速37.58秒更高，令球迷大為讚嘆。

不過這並不代表麥巴比跑得快過保特，牙買加飛人創下世績時的最高時速，其實高達44.72公里。

麥巴比跑特快，常被拿來跟保特比較。（Getty Images）

近日麥巴比被錄得以大約10.9秒奔跑約100米，再次被拿來跟保特相提並論，不少球迷指「麥巴比只是慢過保特一秒多」，再次大讚法國球星的速度。保特被問及跟麥巴比的比較時大開玩笑，「當我看到時大笑出來，女孩子也跑得更快。」

女子100米世界紀錄，由已故跑手姬菲芙（Florence Griffith-Joyner）創下的10.49秒，2020東京奧運百米女飛人決賽，牙買加名將湯臣（Elaine Thompson-Herah）以10.61秒勝出。以專業跑手角度而言，保特的說法並無誇張，麥巴比是個足球員，速度實難跟跑手比較。Motion Athlete早前製作一條影片，麥巴比與保特一起跑，自然是「輸幾條街」。

保特與跑得最快的狗格力犬模擬比賽，輸得慘烈。（Motion Athlete影片截圖）

保特是跑得最快人類，若要跟跑得最快的狗比較，下場同樣慘烈。Motion Athlete曾製作一條影片，模擬保特與跑得最快的狗格力犬（Greyhound）賽跑，格力犬只需5.8秒便跑完100米，狠狠將保特擊敗。

澳洲Angle Park賽狗場為格力狗Brett Lee鑄造雕像。（greyhound racing sa網頁）

翻查紀錄，世上有紀錄跑得最快的格力狗Brett Lee，2001年曾創下5.53秒跑100米的紀錄。

Brett Lee被譽為歷來跑得最快的格力狗之一，2001年阿德萊德盃他以28.88跑畢515米，紀錄至今未被打破。澳洲Angle Park賽狗場2022年特別為牠鑄造雕像，紀念這個創舉。

保特與格力犬模擬賽跑影片：