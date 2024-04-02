足球︱迪沙比忽然成為拜仁新帥大熱　德甲班霸再跟利物浦爭領隊

近期最熱門轉會話題，不是任何一位球員，而是豪門球隊之間的新帥大戰。沙比阿朗素帶領利華古遜在德甲一放絕塵，季尾主帥離任的利物浦和拜仁慕尼黑均想得到他，但當沙比宣布下季會繼續留在利華古遜，尋覓新帥的過程又要重新來過。

白禮頓領隊迪沙比（Roberto de Zerbi）曾盛傳為利物浦另一新帥熱門，不過最新消息指，拜仁慕尼黑高層似乎對這位意大利教頭極為欣賞。



迪沙比盛傳為利物浦領隊高普繼任人選之一。（Getty Images）

沙比阿朗素宣布留隊後，拜仁慕尼黑新帥之位，再次出現多種傳聞。前主帥拿高士文被指有機會回巢，然而各大傳媒突然不約而同提出一個名字：迪沙比。

德國Sky Sports報道，拜仁體育總監Max Eberl非常欣賞迪沙比，球會管理層對拿高士文歸隊未達成一致意見。拿高士文領軍不足兩年，便被拜仁在2023年辭退，他之後接掌德國國家隊，合約到今年歐洲國家盃後便屆滿，但德國足總希望跟他續約。迪沙比在白禮頓的解約金據報約為850萬至1280萬英鎊。

沙比阿朗素宣布來季留在利華古遜，利物浦和拜仁繼續為尋覓新帥苦惱。（Getty Images）

英國《泰晤士報》亦宣稱，迪沙比獲「拜仁管理層極高評價」，目前是「下任主帥一大熱門」。該報亦指，史特加主帥施巴斯蒂安漢尼斯（Sebastian Hoeness）和拿高士文均為下任拜仁新帥人選。

施巴斯蒂安漢尼斯是為拜仁榮譽主席漢尼斯（Uli Hoeness）的侄兒，直到他近期跟球會續約前，長期被傳為拜仁新帥人選之一。

迪沙比會否由白禮頓轉投拜仁懷抱？（Getty Images）

至於12個月前才被拜仁辭退的拿高士文，則有傳或出乎意料地歸隊。拿高士文被炒時，跟拜仁尚有超過3年合約，有報道指，「現在球會內部一些人意識到，當日辭退拿高士文的決定過於倉卒。」另有傳言指，曼聯前暫代領隊蘭歷克（Ralf Rangnick）也是人選之一。

坊間傳言停不了，向來轉會消息神準的「轉會達人」、意大利足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）則指出，「迪沙比在白禮頓合約中的解約條款，金額約為1200萬至1300萬英鎊，而且只會在今年夏天才有效。」他在帖文中稱，「迪沙比希望跟白禮頓董事局商量前途，拜仁正進行內部商討」，並強調，迪沙比跟利物浦之間「並無實質談判」。

士砵亭主帥阿莫林（Ruben Amorim）及迪沙比一直盛傳為利物浦下任領隊熱門人選，如羅曼奴的說法屬實，或許意味紅軍更大機會由阿莫林來接替高普。

迪沙比近期屢次公開批評白禮頓班主Tony Bloom，近日他表明想跟對方商討前途問題，自言「我若未能感到正確動力，便不能留下來」，當被問到會否跟白禮頓續約，他回應：「這一刻，不會」，令他在球隊的未來蒙上陰影。

根據外國博彩公司開出最新賠率，迪沙比成為拜仁下任主帥的賠率只得2倍，為頂頭大熱門，次熱門為4.5倍的拿高士文，前拜仁主帥菲力克（Hansi Flick）有7倍，施巴斯蒂安漢尼斯9倍。