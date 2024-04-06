港超聯︱東方兩度錯失必入球　三年來鬥傑志不勝　球員：痛失三分

港超聯班霸傑志周六（6日）迎戰東方，東方下半場兩度錯失「必入球」，始終無法打破近3年面對「藍鳥」不勝的對賽往績。



「東傑大戰」縱然近年已逐漸「褪色」，但今仗對爭標形勢仍有一定影響力，若然傑志取勝，即可反壓理文登上榜首。「藍鳥」收起恩查與祖連奴，前線由潘沛軒、伊高沙托尼配迪美路夫，羅梓駿跟王振鵬亦獲委以重任。

兩軍今季曾在高級組銀牌決賽交手，當時傑志加時險勝2：1，東方人腳沒太大變動，梁振邦取代受傷的鐘樂安；黃皓雋則代替離隊的孫銘謙，左閘改用黃梓浩。

巴科爾今場為傑志防線帶來不少威脅。（袁志浩攝）

傑志半場四人領黃 41分鐘方錄首次埋門

東方是上半場佔優的一方，10分鐘梁振邦後場長傳上前，巴科爾跑贏艾里奧單刀，但王振鵬快一步阻擋埋門；這位西班牙前鋒之後再有機會近門勁射，又被羅梓駿飛身剷走。傑志今場為防守東方多次犯規，首40分鐘已有基爾頓、艾里奧、羅梓駿與拉美治領黃，艾里奧更幾乎因攬跌巴科爾領第二黃。

「藍鳥」踢到41分鐘才第一次起腳，羅梓駿左路橫傳至中路，米基爾第一時間禁區頂撞射地波，角度太正被葉鴻輝接實。完半場前巴科爾接應余在言左路罰球傳中，頭槌笠過王振鵬，但僅僅柱邊出界，雙方半場互交白卷。

拉美治（右）疑禁區內犯手球。（袁志浩攝）

東方錯失兩必入球

換邊後戰況更激烈，54分鐘馬希偉禁區內挑起皮球過人，意外省中拉美治左手，惟球證跟VAR都無表示。傑志下半場中段搶回主導，查理史葛、潘沛軒與後備入替的陳晉一都有埋門機會，卻都過不到東方「血肉長城」。

東方78分鐘有巴科爾反壓羅素單刀，射門被王振鵬撲出，巴科爾再底線傳中，遠柱的黃皓雋面對空門頂頭槌，卻遭回防的艾里奧飛身擋走；僅3分鐘後黃皓雋再接應角球跳頂，又被伊高沙托尼護空門。

于洋近門補中射高。（袁志浩攝）

艾里奧飛身擋走必入球。（袁志浩攝）

東方86分鐘再創造一次黃金機會，馬高斯峨嵋月頂遠射省中王振鵬彈出不遠，倒戈的于洋離門6碼卻射高，最終兩隊踢成0：0。傑志再次失分，落後榜首、同賽14場的理文1分，爭標由主動變被動；東方則與大埔同得28分，但因對賽成績較差排第四。

盧比度認為球隊差一點運氣。（袁志浩攝）

+ 2

盧比度直言判決有爭議 距離贏傑志只差運氣

東方近年與傑志在高級組銀牌、足總盃對壘，要不是在領先下反勝為敗，就是在贏形勢下輸波。球隊對上一次贏傑志，已要數到2021年2月的菁英盃四強；若只計聯賽，則是2020年9月贏2：1的勝仗。

東方今次距離擊敗對手相當接近，但仍差一個入球。主教練盧比度賽後也感無奈：「再一次......我們差點差點差點差點差點就贏，但皮球就是沒有入網，相信大家也看到，我們今次值得更多。」

他認為球隊只是欠缺丁點運氣，「若Anson（黃皓雋）那一球頂高或低一點，Bosley（于洋）射低10厘米就成事。」盧比度在傳媒訪問下表示，部份判決不利東方，「有一球（疑似）手球，艾里奧也明顯應領第二張黃牌，但球證沒有考慮，我們也做不到什麼，但這算是爭議吧。」

艾里奧賽後獲傑志頒獲紀念品，祝賀他為球會上陣次數達200場。（傑志提供）

賽後獲傑志頒發為球會上陣200次紀念品的艾里奧則反駁，東方前鋒巴科爾踢得聰明，場上不時拉着自己手臂跌低，令球證誤以為他犯規。他慶幸自己沒有被逐，「1分算是不錯，爭標仍有希望，我們跟理文很接近，一定會專注比賽，繼續戰鬥。」

被艾里奧封走必入球的黃皓雋就稱，對方是有經驗的球員，「做觀眾去看那一球的話，是靚進攻、靚防守，也要讚一讚他。」他認為球隊全場壓制對手，比起搶得1分，更應該是痛失3分。「我們今年在維持競爭力外，也起用了很多本地或年輕球員，球隊在這特色下，依然有這樣的表現，對香港足球也是好事。」