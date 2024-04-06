七人欖球賽｜房傑鋒大球場初體驗　姚錦成滿意表現：幾驚喜

即使香港隊在今年香港國際七人欖球賽（七欖）改戰「Melrose銀劍賽」，但比賽地點仍是香港大球場，房傑鋒是今年入選的3名華將中，唯一沒有主場出戰經驗的一個，今日正選上陣，一頭長髮的「房傑」難免倍感壓力。



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七欖一連三日舉行，香港在首天擊敗中國後，今日（6日）鬥強敵日本隊。上仗梅開二度的蔡紀駿今日為港隊先開紀錄，日本隊隨後達陣追成7：7。換邊後，港隊連失兩球落後至7：19，即使靴貝特力抗對手攔截達陣，收窄分差，惜未能平反敗局，以14：33吞敗。

港隊兩仗錄得一勝一負，能否打入決賽取決於周日早上中國對日本的戰果。

蔡紀駿為港隊先開紀錄。（梁鵬威攝）

首度入選香港國際七人欖球賽港隊名單的房傑鋒，戴上頭套上陣，在球場中甚為搶眼。27歲的「房傑」首度亮相大球場，甫進場已「忍唔住笑」，「跑出去球場時好興奮、好震撼，看到觀眾會興奮得忍不住笑，即使今日開始適應（氣氛）了，但在球員通道等入場時仍然十分緊張，與麥季聰首戰的感覺差不多」。

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房傑鋒（左）首度（梁鵬威攝）

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香港七欖氣氛熾熱，房傑鋒罕有感受主場之利，笑言有點不習慣：「甚少打波有如此多人支持，每當有停頓時就清楚聽見看台上傳來『香港、香港』的打氣聲，對手有機會時又會發出噓聲，這個感覺好搞笑，第一次感受到主場之利。」

房傑鋒連續兩場正選上陣，教練賽前為他設下「交到貨」的目標，房傑坦言有點壓力，猶幸發揮不俗，不過仍有不少改善之處，加上今仗本身以擊敗日本作目標，落敗收場有點可惜。

房傑鋒今次與偶像兼前輩姚錦成齊齊入選，惜二人同樣司職翼鋒，鮮有機會同場並肩作戰。「成哥」如此評價房傑的表現：「（對房傑鋒表現）幾驚喜，畢竟第一次打香港七欖好易過份緊張，『個心好似跳出嚟一樣』，這個心態很易消耗體力，如果沒有體驗好易半場就無力，他可以頂到下半場都算不錯。」

房傑鋒。（趙子晉攝）

姚錦成指師弟仍然有點緊張，希望房傑鋒更專注在賽事當中，而非場外的因素，「成哥」其後都會向對方教路。

港隊今場在領先下落敗，姚錦成坦言球隊發揮不太好，尤其是兩軍在7：7拉鋸時，兩隊體力同樣下跌不少，但日本隊卻把握到機會，加上一次「五五波」被對手再下一城拉開比數，希望日後球隊無論在任何情況，都要保持一定的水準。

姚錦成。（趙子晉攝）

至於女子隊，港隊與泰國隊交手，即使開波早段失守，港隊憑巴達莎米奇拉達陣追平，加上莊嘉欣突破得分，半場領先14：5。換邊後泰國隊一度追近，港隊由巴達莎米奇拉及隊長高香慧各建一功，以28：10擊敗對方，兩戰全勝篤定晉身明日的決賽。

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