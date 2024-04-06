英超｜賽會擬以奢侈稅取代扣分　或擴大貧富差距惹爭議

英超今季嚴格執行英超利潤和可持續發展規則（Profitability and Sustainability Rules，PSRs），愛華頓及諾定咸森林先後因違例被扣6分（最開始為10分）及4分。受此影響，英超冬季轉會窗亦十分「靜局」，大部分球會都勒緊褲頭。

不過英國《每日郵報》近日報道，英超賽會打算以奢侈稅來取代舊有措施，並已得到聯賽內17間球會支持，在當地引來不小迴響。

那麼奢侈稅的利弊，到底有什麼？



愛華頓在季初因規反PSRs被扣10分。（Getty Images）

《每日郵報》指，愛華頓及諾定咸森林受到的嚴厲處罰，以及一月轉會窗的平靜，讓不少英超賽會人員認為PSRs不符合聯賽目的，「他們更擔憂的是，PSRs將導致英超不再是世界上最好、擁有最豐厚收入的聯賽，因為它無法再支付高額薪酬予最出色球員」。

報道又透露球會之間已討論如何作出重大改革，並會在六月的球季末投票表決。「目前20間（英超）球會中有17間都傾向作出重大改變。若賽會要改變規則，須有14間球會同意。」

這裏提到的重大改變，便是由「扣分」，轉為以奢侈稅方式來「罰款」：當有球隊花費金錢超出指定金額，便須繳交巨額罰款，該款項會由其他遵守規則的球會平分，當中也有部分可撥至較低級別聯賽，以幫助受財困影響球會。

讓英超聯賽在歐洲保持競爭力，有能力的球會能夠繼續花錢，多出來的罰款也能夠讓其他球會、甚至是低組別聯賽受益，這聽來似乎是個不錯的提議，但在英國引起不小爭議。

能用奢侈稅方式取代扣分，相信曼城及車路士等大球會樂意接受。（Getty Images）

新規定能否保證公平？

奢侈稅說白了，其實就是用錢解決問題，這可能正是某些球會樂見的改動。英國《獨立報》首席記者Miguel Delaney便撰文反對，認為這只會讓聯賽財政變得混亂，而且十分短視。

他以列斯聯在千禧年初債台高築，需賣走不少球星為例，指出若沒有支出限制，球會將很容易陷入財困。當年列斯聯曾因收入無法償還欠下的大量債務，先後賣走里奧費迪南、活基治等球星，2003/04降班後，更須變賣球場、訓練基地，至2005年被收購，直到2020年才重返英超。

列斯聯在2002年將里奧費迪南以3000萬鎊賣給曼聯，被指是以該筆轉會費還債。（Getty Images）

「這正是引入FFP（財政公平條例，現改稱為PSRs）的理由，事實上過去14年裏，已很少歐洲球會破產，這便是FFP的作用。」Miguel Delaney亦提到，奢侈稅雖已在美國的NBA及職棒大聯盟（MLB）推行多年，但與英國現有的足球模式完全不同，包括極嚴謹的財務監管、選秀機制、交易限制等。

值得一提的是，該兩個聯盟的奢侈稅主要針對球員薪酬上限（Salary Cap），幾乎忽略了足球界轉會費的重要性。

NBA設定薪資上限及奢侈稅多年，制度較為完善。（路透社）

體育媒體《SportsPro》形容，若完全取消這項措施，那將是一場「鬧劇」，而且奢侈稅雖然能讓各球會有更多的支出空間，但它不會縮窄聯賽的貧富差距。現今來自美國及中東的財團陸續進駐英超，不難想像他們承受着罰款，然後繼續大灑金錢的局面，這只會導致大球會與小球會之間的差距變大，而那些罰款的金額，對他們來說也不值一提。

仍有支持聲音

雖然英國媒體及網民普遍都反對奢侈稅，但仍有少數聲音支持以罰款取代扣分。《每日郵報》亦引述英超內部人士指，新變革無論如何將包含「體育制裁」元素，也就是說球會不能單純地以罰款來抵銷處罰，他們希望方案能更具靈活性。

上月諾定咸森林被裁定扣4分後，便在聲明中表示極度失望，並抱怨賽會有關規定對小球會、特別是升班馬缺乏考慮。規定財務支出上限，固然能讓他們不會輕易陷入財困，但扣分也會導致這些小球會陷入「死亡旋渦」，而不是拯救他們。

諾定咸森林上月曾抱怨英超賽會未有考慮升班馬處境。（Getty Images）

有網民認為改動能讓小球會獲更大生存空間，而且奢侈稅也能讓他們得益，「這便是未來的方向，奢侈稅應該支撐低組別聯賽，而不是英超」、「如果大球會想用錢（解決），那就這樣吧，罰款然後重新分配給低級別聯賽，一石二鳥！」

事實上，歐洲足協一直以來也不認為直接扣分是最適當的處理方式，但《獨立報》亦提到，他們也對奢侈稅抱否定態度。

當然，曼城及車路士相關案件的判決遲遲未有結果，亦是外界關注之事，這次改動很難不讓人聯想是為這兩間大球會開綠燈。只是推行奢侈稅，長久而言會否對整個英超有利？這是值得探討的地方。

《Business of Football》撰稿人Dave Powell在接受《曼徹斯特晚報》訪問時，則另外表達一種憂慮：奢侈稅的引入已確實表明，英超在有大量美國球隊老闆的推動下，與北美體育界的聯繫更加緊密。《每日郵報》報道中提到的「Big 6」（曼聯、曼城、阿仙奴、熱刺、利物浦及車路士）裏，有四間球會為美國資本擁有多數股權。