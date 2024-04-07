七人欖球賽｜兩代華將翼鋒世代交替　房傑鋒夢幻地標冀接姚錦成棒

「記住佢呀，（佢係）房傑鋒呀！」最後一次代表港隊出戰的老將姚錦成，賽後與房傑鋒合照時笑言。

香港國際七人欖球賽來到煞科日，香港男子隊在「Melrose銀劍賽」決賽再鬥日本，房傑鋒首次在大球場取得達陣，更好事成雙，「房傑」以「有入波、有成哥、完美」總結今次賽事。

司職翼鋒的房傑鋒有「姚錦成接班人」之稱，今仗在大球場梅開二度後，增添接班的信心。「成哥」寄語後輩不要自滿，同時指再有華將翼鋒的出現而放心。



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香港男子七欖隊在香港大球場最後一戰，與日本隊上演「Melrose銀劍賽」決賽。港隊次日賽事不敵日本，今仗則報回一敗之仇，先由菲立斯開紀錄，其後房傑鋒梅開二度，加上史戴爾斯下半場的達陣，港隊遙遙領先22：0，最終以22：12力克對手，報回一敗之仇，並贏得銀劍賽冠軍。

香港男子隊擊敗日本隊，奪得銀劍賽冠軍。（廖雁雄攝）

連續三場正選上陣的房傑鋒，取得大球場的首次達陣，更加好事成雙，對房傑而言，一切就像發夢一樣夢幻，「這是夢寐以求的一仗，好不真實，好像發了場夢。我賽前向Cado（李卡度）及成哥說：『我一定要入波！』，或者華將一定要有一個入波，而我真的做到，而且更是入兩球。」

房傑鋒在大球場取得首個達陣。（廖雁雄攝）

梅開二度的房傑，兩次達陣後都未見興奮，因為他想更專注賽事，「第一球心情未反應到，無想過如何慶祝，而第二球當時太緊張，因為比賽還未完，不想太快慶祝，當我回到後備席時，我逐漸開始感到激動，球迷全場為我歡呼的感覺好High、好興奮。」

被稱為「姚錦成接班人」的房傑鋒，今仗在對方面前連下兩城，更坦言有信心接棒姚錦成，但都要視乎「成哥」有何意見。

首次打香港七欖即有建功，房傑鋒以8字總結，「有入波、有成哥、完美！」房傑更向姚錦成喊話，直指對方「現時退役有啲可惜」，希望成哥「打多幾年」，但無論如何他都希望替對方完成打入奧運的任務。

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房傑鋒有信心接姚錦成班。（趙子晉攝）

姚錦成再次「欺騙大家感情」，第14次出戰香港七欖，成哥留下來是因為房傑，「我今站繼續打，都是因為房傑鋒，因為教練叫我帶住他，令他不會如此緊張。」

姚錦成如今看到對方梅開二度，他當然十分替對方激動，對於對方能否接班，他保持觀望態度，「（房傑鋒接班）暫時可以，今次對房傑是個考驗，因為很容易因為自滿而堅持不了。房傑曾經經歷傷患，又試過跌落谷底，如今由傷患重返高峰，見證他的態度好，希望他日後可以保持這種心態。」成哥續指，因為有房傑鋒的出現，華將後繼有人，令他可以安心退下來了。

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