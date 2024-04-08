英超｜曼聯連場熱血波變臨尾香　坦赫格仍自豪　加利仔：衰過學界

曼聯在周日英超雙紅會主場與利物浦踢成2：2，連續3輪聯賽失分，續排第六位，距離第四名的熱刺11分之多。曼聯領隊坦赫格賽後表示百感交集，為連場失分感失望，但滿意球隊的表現及韌性，看得出光輝的未來。他認為曼聯近3場聯賽本應全取9分，但最後失了7分。



坦赫格說：「我的情緒非常複雜。一方面，我非常失望。我們犯了一個不太明智的錯誤，就像過去星期四，還有之前的星期六。故此，我們在一星期失了7分，其實我們能夠全取9分，兩者的分別極大。在另一方面，我為這支球隊而自豪。我們非常年輕，踢出如此表現，踢到如此水平，證實曼聯的未來非常光明。」

曼聯近3場聯賽皆「臨尾香」，在領先情況下失分。作客賓福特那仗，曼聯在補時6分鐘取得領先，以為可以絕殺，怎料在補時9分鐘失守，遭對手逼和1：1，由3分變1分。之後作客車路士，曼聯先失兩球下追入3球，熱血地一度領先3：2，但在補時被高爾彭馬連入兩球，一盤冷水照頭淋，最終輸3：4，由3分變0分。今仗主場對利物浦，上半場捱打，在下半場連入兩球，一度領先2：1，掀起高潮，但在84分鐘失波，以2：2完場。

曼聯經歷這3輪失分後，目前以49分排第六位，落後第四名的熱刺11分。若果曼聯這3輪全勝，多了7分的話，就有56分，離熱刺僅4分，爭前四還有希望。確如坦赫格所言，分別極大！

被問到最欣賞球隊什麼特質，坦赫格說：「韌性及質素。我們在控球及無球在腳時的方式，還有我們的組織，如何團結在一起比賽。韌性是必須要有的。上半場，我們被擊倒、被欺負，我們的年輕球員有時甚至不知所措。不過，在下半場，他們挺身而出。你們都看得到改善及信念。他們確信可以取勝。」

曼聯名宿兼球評人加利尼維利就不如坦赫格那麼樂觀，見不到那些值得欣賞的地方，他批評這支曼聯連學界也不如。他說：「曼聯的踢法一塌糊塗，他們踢出來的一些東西，甚至不如學界水平。」曼聯今季英超被對手射門554次，僅少於560次的榜尾錫菲聯。

加利尼維利續說：「曼聯的防守結構由有系統、還可以，但突然間變成中場真空。球員獨自去逼搶，沒有其他隊友合力。在扔界外球時，你明明有隊友在前方，但你總是將球扔給後面4個後衛。所有你見到的，你以為在足球場上最易做的事，曼聯都做得很差。他們實在太易應付，利物浦上半場就15次攻門了。看不到有經過執教的表現，你純粹只靠個人能力、運氣、門將撲救及後衛封堵射門。這些就是我們從這場對利物浦的比賽中見到的。」