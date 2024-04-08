港超聯︱流浪稱由球員排陣惹熱議　當事人神田夢實澄清：只是交流

港超聯球隊標準流浪總監在上周比賽後表示，球隊該仗由球員神田夢實排陣，引起熱議，當事人今日在個人社交媒體澄清，自己只是與球隊交流，教練團有最終決定權。



標準流浪上周六（6日）1：4不敵大埔，近8場聯賽輸了7場，賽後總監李輝立受訪時表示，球隊因信任日援神田夢實，讓這位球員「話事」排陣，又稱對方近月一直悶悶不樂。

「他一直不開心，認為自己的日本人得，唔想韓國（球員）踢，他們溝通上有問題。我們收起了（韓國球員），但效果如何？大家也看到中鋒（上形洋介）的把握力、與防守有多脆弱，只有伊巴謙很勤力，教練也很無奈。」

李輝立透露球隊由神田夢實排陣，引起熱議。（資料圖片）

事件引起本地球迷熱議，認為在職業足球聯賽中，排陣理應由教練團而非個別球員負責。當事人神田夢實今日在個人社交媒體，透過日文及中文發表限時動態，就有關傳媒報導表達自己感受。

「上一場比賽前，李先生（李輝立）的確有詢問過我的意見，但最終決定權一定是（在）教練手中，在職業足球中，球隊向球員聽取意見及交流是一件很正常的事。」

他也澄清，「有報道指出我不想韓國球員在上場比賽中上陣，我完全沒有這樣的想法，我對此十分不理解。」

神田夢實澄清，教練團對排陣有最終決定權，自己只是交流意見。（資料圖片）

神田夢實在Instagram回應有關事件。（網上截圖）

這位日援表示，球隊正值艱難時期，球員、教練團、職員均希望互相協力，在球季最後階段為球隊帶來最好的成績，又感謝兩位已宣布退役的隊友盧均宜和林嘉緯，「由我來香港以來，我對他們在球場上的表現，及練習時認真的態度感到十分尊敬。」

他稱自己十分希望贏得菁英盃，為兩人送上最好的告別禮物，「因此我會努力準備，在比賽中全力以赴！希望各位繼續支持，為我們打氣，謝謝。」