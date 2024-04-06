港超聯︱流浪由日援排陣錄大敗　近8場輸7場　李輝立：教練很無奈

上季取得港超殿軍的標準流浪今季表現失色，球隊周六（6日）1：4不敵大埔，錄得近8場聯賽以來第7場敗仗。球隊甚至今場已改由球員神田夢實排陣，球員與教練間的溝通與互信，似乎仍有待改善。



流浪近7場聯賽錄得6場敗仗，包括深水埗、冠忠南區、均業北區、傑志及兩度不敵東方，已跌至第六位。

球隊仍以神田夢實、伊巴謙、劉智樂、林嘉緯與盧均宜等主力應戰，而周中菁英盃四強止步的大埔再派6名巴西外援上陣，處理死球了得的比迪高、謝家榮、李家豪均重返正選。

盧卡斯今場多次憑一己之力衝破流浪防線。（袁志浩攝）

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盧卡斯頻威脅流浪防線 個人梅開二度

流浪早段相對主動，僅3分鐘，神田夢實分邊至左路，上形洋介扣大位射遠柱斜出；另一日援林堂真中路離門約30碼罰球直射亦中楣。大埔中鋒盧卡斯今場多次靠身型衝擊對手防線，他先與比迪高撞牆後起腳高出；18分鐘再把握林衍廷犯錯，接應馬高雷拿傳送，推橫勁射破網。

比賽中段雨勢漸增，影響流浪中後場傳送，27分鐘林衍廷再失誤，盧卡斯挑入禁區，陳肇鈞回後予鍾偉強，這位翼鋒起腳省中人，皮球落在陳肇鈞腳下，他射門被出迎的盧兆崎擋出，但比迪高上前射入空門。大埔雖領先至2：0，惟流浪僅花1分鐘就由上形洋介門前「執雞」，追至較接近的紀錄。

流浪近8場聯賽7次落敗。（袁志浩攝）

換邊後流浪嘗試反撲，奈何進攻明顯欠板斧，一次黃金機會由林嘉緯禁區內橫傳劉智樂，後者卻把皮球控到幾碼以外。結果大埔再憑盧卡斯與陳肇鈞再下兩城，贏4：1，賽後升上第三位；流浪則繼續排第六。

流浪總監李輝立透露今場球隊由神田夢實排陣。（袁志浩攝）

神田夢實排陣 李輝立質疑效果有限

流浪總監李輝立賽後透露，球隊因信任日籍球員神田夢實，且隊中如林堂真、上形洋介等日援均由對方招攬，因此教練團今仗讓這位中場「話事」排陣，但他認為賽果證明了一切。

「他一直不開心，認為自己的日本人得，唔想韓國（球員）踢，他們溝通上有問題。我們收起了（韓國球員），但效果如何？大家也看到中鋒（上形洋介）的把握力、與防守有多脆弱，只有伊巴謙很勤力，教練也很無奈。」

神田夢實上季加盟後表現出色，但今季有所回落。（袁志浩攝）

李輝立認為球隊來季若缺少盧均宜與林嘉緯，實力肯定再大打折扣，「換走一人已差好遠，但始終不能要求他們踢到50歲。」他又稱，今季雖算不上「失敗」，但承認組軍不理想，「有比我們更失敗的球隊，餘下賽事只能盡力踢。」

林嘉緯或會在今季後退役。（袁志浩攝）

林嘉緯：球員教練要先團結

林嘉緯則指，球隊在季中輸掉不應輸的比賽，讓球員信心下降，「想做好多嘗試去改變，但黑開真的有條路。」他認為最大問題在於隊內氣氛，球員與教練各有不同想法，「我們應該要先團結，幫球員重新發揮最大優勢；球員間也要互信，保持鬥心、練習更落力，始終人在低潮時，質素更重要。」

流浪雖然在港超位列中游，但下周三仍會跟冠忠南區爭入菁英盃決賽，林嘉緯相信球隊有能力，只待一次機會，「一場過，有機會『偷雞』，可能就是我們的翻身機會。」