菁英盃︱傑志絕殺大埔闖決賽　16歲石皓心撲十二碼：早有信心救到

兩支前菁英盃盟主於今屆四強相遇，傑志憑陳俊樂補時8分鐘的入球，以4：3絕殺大埔，當中16歲守門員石皓心勇救罰球與十二碼，是球隊贏波功臣之一。



傑志為留力今周末港超鬥東方，收起多位外援，僅派奧地利前鋒恩查、米基爾與來自新彊的伊卜拉伊木庫爾班擔正，亦由菁英盃適齡球員石皓心把關，另外兩名U22球員為馬斐與大港腳陳晉一。相反，大埔盡派6名巴西外援與主力陳肇鈞領軍。

大埔早段把握對手犯錯領先。（袁志浩攝）

大埔入球被推翻 反勝為敗出局

「藍鳥」門將石皓心早段兩次大腳解圍時犯錯，其中一次被對手搶截後，皮球輾轉落在盧卡斯腳下，他假身騙過羅拔圖後於禁區頂射成1：0。

大埔18分鐘一度由陳肇鈞擴大比分，但VAR覆核後指謝臣侵犯敵軍在先，改判入球無效。戰至33分鐘傑志更追成平手，祖連奴左路傳中，今場重返最佳位置——中場的鄭展龍禁區內控定再勁射破網。

陳肇鈞入球被VAR改判無效。（袁志浩攝）

+ 5

傑志上半場補時兩分鐘反超前，陳晉一急勁傳中，省中伸開雙手遮擋的加比爾，球證判罰十二碼，米基爾操刀射入至2：1。不過，大埔只花5分鐘，便有馬卡雷拿左路底線扭過陳俊樂，再窄角度勁射近柱楣底波入網，令半場兩隊踢成2：2。

換邊後恩查左路落底地波傳中，祖連奴輕鬆門前撞入，「藍鳥」61分鐘再超前，但伊卜拉伊木庫爾班84分鐘禁區內推跌陳肇鈞，球證在VAR覆檢後改判十二碼。盧卡斯操刀欠角度，被石皓心擋出，惟他上前補中得手射成3：3。補時8分鐘，陳俊樂接應角球頂入，結果傑志4：3絕殺大埔，打入5月15日的決賽，跟標準流浪與南區一仗的勝方爭冠。

陳俊樂頭槌絕殺。（袁志浩攝）

傑志16歲守門員：美中不足

今場站在「藍鳥」最後方的石皓心年僅16歲，是傑志U18成員，今季7次在菁英盃披甲，也在港超上陣過1場，卻是首度經歷盃賽淘汰賽，早段兩度「派膠」的他自言緊張，但慶幸最終能將功補過。

石皓心賽後難掩興奮。（袁志浩攝）

這位小將今仗不僅救出十二碼，77分鐘盧卡斯禁區頂的罰球，也是被他托高後再中楣，是球隊贏波功臣之一，「我自己也不清楚是怎樣救到的，只是求其撲，但撲完後信心全都回來了。」

石皓心透露十二碼「捉到路」，全靠守門員教練郭劍橋賽前分析有功，「大部份盧卡斯的路數我都知，見他射都有信心，其他人反而有點害怕，可是美中不足是被他補中。」

他又表示，已完成今季在港超與菁英盃出場的目標，打入決賽是「更進一步」，「這場比賽對我思考未來做什麼職業有幫助，希望自己狀態更好，但仍會繼續學業，始終家人想我先考上大學。」

大埔最終反勝為敗，無緣打入菁英盃決賽。（袁志浩攝）

另外，大埔主教練李志堅就對賽果感可惜，「上半場控制局面，全場很多機會都把握不到，最後階段不集中，當是上了一課吧，現時會專注聯賽，始終第三也要爭。」