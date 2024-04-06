深圳行山｜蓮塘過關行秀桐道上大梧桐　沿陡直凌雲道快落山搭地鐵

周三有霧，天氣潮濕，今日境外遊到深圳鹽田上大梧桐，早上8時30分粉嶺站搭B7到香園圍過關蓮塘口岸。



人齊搭地鐵到深外高中，上半山由秀桐道接碧桐道上天池，等齊隊友踏上海拔943.7米大梧桐，在大石牌拍過大合照，下山到好漢坡大休。今日非常大霧乜景都看不到。

▼按圖看清路線及沿途風景，上海拔943.7米大梧桐、打卡大石牌👇👇👇

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休後經十里杜鵑廊上706米豆腐頭，豆腐頭有一界石兩面睇，一面鹽田、羅湖好有趣，打卡後下山到小梧桐電視塔，太大霧電視塔也看不到，小休一會走凌雲徑下行，凌雲道較直陡，約半小時走到地下牌坊，在牌坊拍張大合照沿路出梧桐南地鐵站搭鐵到蓮塘晚飯，飯後搭車回蓮塘口岸過關搭B車回家，今日走了10公里，7個多小時走完。

▼按圖看清路線及沿途風景，經十里杜鵑廊上豆腐頭，下山到小梧桐電視塔👇👇👇

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