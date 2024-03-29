深圳行山｜三洲田郊野徑途經賞櫻寶藏地　登頂梅沙尖尋覓自然野趣

迎着春風，登山徒步吸氧。踏着閃光的綠林小道向前。8. 3km，以腳步丈量自然光景。走！站在山野之間，放放風。



小眾徒步路線：譚仙廟——梅沙尖丨「沒有天花板，只有大自然」

1. 三洲田郊野徑──深圳人的「原始森林」

三月，正是春日徒步的好時節。在深圳的山海之中，還藏着一處小眾徒步路線——三洲田郊野徑，青山環繞，綠水縈迴，沿線經過的櫻花林更是深圳的賞櫻寶藏地之一，整個春天都觸手可及。

三洲田郊野徑的遊玩時間根據不同的路線而異，我們選取其中一段，由譚仙廟出發，行至梅沙尖，途中經過園山風景區、小三洲水庫、梅園，全程8. 3公里，花費3. 5小時，解鎖山海間的野趣。

三洲田郊野徑蜿蜒於綠林山脈間，貫穿龍崗區、鹽田區、坪山區及大鵬新區，是一條半山半海人文與歷史交融的郊野徑，有着「森林氧吧」的美譽。除登頂梅沙尖路段是階梯，其他路段皆為綠道無石階，難度係數並不算高，等一個舒適的天氣，和三五好友一起來徒步最合適不過了。（按圖看沿途風光👇👇👇）

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在充滿綠意的山野中漫步，沿途感受到的都是自然的生命力，隨着坡道緩緩前行，越向深處探索好像闖進了原始森林中，眼前是參天的古樹和靜謐的彎道，就連空氣中都是充沛的負氧離子。

這裏也是戶外愛好者的寶藏去處，常常能見到徒步者和騎行者悠然穿梭於山水之間。騎行者奮力踩下腳踏板，齒輪快速轉動，去追逐山野間的風，彷彿與大自然融為一體，體驗這份戶外帶來的自由感。

沿途設有亭廊可以停下歇歇腳，在這裏遠離城市喧囂，取而代之的皆是大自然賦予的寧靜，對於都市人群來說也是一種放鬆的治癒方式。穿過山野間的綠道後，小三洲水庫的秀美風光便躍然於眼前，梅沙尖也在不遠處，可以根據自己的體力選擇停下的欣賞水庫美景，或是繼續登頂梅沙尖觀山海連城。（按圖看沿途風光👇👇👇）

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2. 小三洲水庫──深圳「藍寶石」湖泊

小三洲水庫，隱藏在梅馬山脈群山之中，緊挨着東部華僑城，海拔520米，也是深圳目前最高海拔水庫。青山碧水，微風拂面，光是靜靜欣賞美景都會覺得心曠神怡。

在梅沙尖山下，沿着水庫邊走走停停，湖水宛如一塊「藍寶石」鑲嵌在綠色的山野裏，綿延無邊的植被匍匐在腳下，在清風下蕩起層層碧浪。（按圖看沿途風光👇👇👇）

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此時春風和煦，恰是櫻花初綻之時。山間星星點點的粉色在此宣告着春的到來，小三洲水庫旁都是一片枝頭簇簇的景象。

這片櫻花林結合地形打造了各種櫻花主題景點，櫻樂花谷、櫻緣坡、醉櫻亭......散步賞花的體驗可謂極佳，找好取景點位，便可以將藍天、花海一同入畫。

3. 登頂梅沙尖——夢境藏海，夕照山川

本次徒步路線終點站便是深圳第三高峰——梅沙尖，海拔753米，坐擁鹽田最美風光，可以360度眺望鹽田港、東部華僑城、大華興寺、三洲田水庫，是尋覓自然野趣的好去處。

通往梅沙尖度登山口有四個，我們從小三洲登山口出發全程1.4公里，沿著被綠林包裹的棧道拾階而上，一路向山而行，用時50分鐘左右就可以到達山頂。登山的過程中，眼前的景色隨着攀登高度變換，城景與山脈重疊，從林間「冒頭」。路途不算平緩，有起有落，特別是後半段的路特別陡峭，東西兩面都是石階。（按圖看沿途風光👇👇👇）

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沿途上山約走到全程的1/3處，就能望見東部華僑城的一片歐式洋樓建築群，一秒穿越到國外的既視感，再往上走，整個鹽田港風光都一覽無餘。穿過曠野的風，一面自然，一面城市，滿眼皆是原始森林般的綠意，隨着海拔的升高，視野愈加開闊，一側的山海於樓宇盡收眼底。

「純享版梅沙尖」：航拍get絕美上帝視角，南面看大鵬灣海景，東面是茶溪谷別墅群，俯視還有三洲田，沿途風景極美。現實版「移動城堡」：看！現實版「哈爾的移動城堡」，還有漫畫般的大片雲朵作「陪襯嘉賓」，真的太治癒了！

日落劇場拉開帷幕：天氣晴朗時，下山路上還會有夕陽的陪伴，看着時刻在變化的天，由淡黃色到鮮橙色，靜靜欣賞這一場名為大自然的藝術盛宴。（按圖看沿途風光👇👇👇）

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春日，宜出行；去尋找隱藏在城市裏的山川湖海



三洲田郊野徑

路線：譚仙公廟驛站—小三洲水庫—梅沙尖

交通：地鐵2號線到鹽田路地鐵站，再打車到譚仙公廟驛站開始徒步，返程可以從小三洲乘坐巴士下山到地鐵站。



Tips

1. 除梅沙尖路段是階梯，其他道路沿途都是綠道，騎行徒步友好；

2. 戶外小飛蟲較多，帶好蚊蟲噴霧；

3. 沿途無便利店，需自備水和食物。



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