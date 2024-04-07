九龍行山丨長源路出發探秘九龍水塘群　打卡石梨貝水塘、彎彎竹樹

九龍水塘群（Kowloon Group of Reservoirs）是香港九龍半島以北的一組水塘，由九龍水塘、九龍副水塘、九龍接收水塘（德羅塘）及石梨貝水塘組成。1926年，香港政府建造了九龍接收水塘（俗稱德羅塘），接收城門水塘經引水道、北隧道、南隧道而來的食水 ，再輸送到石梨貝濾水廠過濾。



乘九巴72/81號在石梨貝水塘下車，在公廁側的長源路前進。沿路走好快便到第一個水塘 ──九龍副水塘。之後在支路右轉去第二個水塘──九龍接收水塘，上樓梯後按緩跑徑的方向走。之後在右面見到一個紅色牌被人寫住往石梨貝水塘。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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沿路都是一級級很闊的梯級。上到去就見到第三個水塘──石梨貝水塘，及後沿塘畔徑左走。中途看見一片彎彎的竹樹。後段會見到一個好大既平地可以落去影相，此時差不多終點了。緊記在之後的分支左轉下山。沿車路走便可以返回下車的大馬路。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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