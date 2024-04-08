土耳其超級盃｜費倫巴治派U19踢決賽　50秒失波後全體離場抗議

土耳其超級盃，上演了一場可能是歷史上最短的決賽。

此戰伊卡迪（Mauro Icardi）僅50秒便為加拉塔沙雷先開紀錄，費倫巴治失波後即全隊離場，加拉塔沙雷就此贏得冠軍——但他們也拍手為對方送上支持。這場鬧劇般的決賽，背後究竟發生了什麼呢？



上月費倫巴治面對特拉布宗（Trabzonspor）時，曾遭對方球迷衝入球場襲擊，費倫巴治賽後表示考慮退出聯賽，不過內部投票被否決。

上月曾有特拉布宗球迷衝入球場，襲擊費倫巴治球員。（路透社）

更諷刺的是，上周三（3日）土耳其足總裁定，特拉布宗未來6場主場賽事須閉門作賽，費倫巴治亦有2名球員因鬥毆須停賽1場。然而當時球員只屬自保，有關決定自然引來爭議。

費倫巴治與土耳其足總之間的磨擦不僅於此，這場超級盃決賽原定12月在沙特阿拉伯舉行，但這場比賽有慶祝土耳其共和國成立100周年之意，沙特卻禁止球員穿上印有近代土耳其國父Mustafa Kemal Ataturk的T裇熱身，比賽因此改到周一。

然而費倫巴治周四深夜有一場對奧林比亞高斯的歐協聯賽事，Goal.com指他們曾向土耳其足總要求推遲，以及更換為外籍球證，但兩者都被拒絕，因此決定以行動抗議。

費倫巴治今仗派出U19應戰，以示抗議。（路透社）

這場超級盃決賽，他們僅派出U19球員應戰，主帥亦未有出現。加拉塔沙雷開賽不久即以長傳斬入禁區，伊卡迪接應隊友頭鎚二傳起腳破門，當時僅為比賽第50秒；費倫巴治準備重新開波時，助教在場邊揮手，一眾小將隨之離場。

對手「拉大隊走人」抗議，加拉塔沙雷球員似乎也不感到意外，他們更拍手支持費倫巴治球員，包括入波功臣伊卡迪。《獨立報》引述現場觀眾消息指，加拉塔沙雷讓預備隊球員到球場上與一隊比賽，讓購買門票入場的球迷不需就此離開。

費倫巴治球員離場時，伊卡迪有拍手支持。（路透社）

土耳其媒體ntvspor報道，加拉塔沙雷主席Dursun Özbek為今次事件感到尷尬及震驚：「我們沒預期過會發生這種情況。這是一場慶祝（土耳其共和國）100周年的重要賽事，而且收益將用作幫助（去年）地震受災者。（看台）一側坐滿人，另一側卻空空如也，我感到非常悲傷，我們在全世界前蒙羞。」

他又質疑費倫巴治為何要利用U19來達到目的，認為那些小孩很可憐，「這場超級盃決賽將成為歷史中遺憾一頁」；費倫巴治賽後則發布聲明，表示球隊今天上場不是為了勝利，而是要捍衛真理，「今天和明天我們都將繼續昂首挺胸，就像昨天一樣」。