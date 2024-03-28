澳洲女足球隊擁5變性人盃賽大勝被罵騙子　當地足總表態歡迎參與

澳洲業餘女子足球隊The Flying Bats在一項盃賽派出5名變性球員上陣，並以輕鬆姿態橫掃對手勝出，其中一仗大勝10：0，當中一位變性球員該仗個人獨取6球，引發爭議，對手家長直呼不公平，不少網民到球會社交媒體帳號留言，大罵她們是「騙子」。



澳洲業餘女子足球隊The Flying Bats在一項盃賽派出5名變性球員上陣，並以輕鬆姿態橫掃對手勝出。（The Flying Bats Ｘ）

澳洲悉尼西北聯賽季前女子足球盃賽Beryl Ackroyd Cup決賽，The Flying Bats以4：0擊敗Macquarie Dragons奪冠，贏得1000澳元獎金。他們在今次賽事未曾落敗，其中一場更以10：0大數對手，當中一位變性球員在該仗射入6球。

澳洲《每日電訊報》報道，對手球隊部分家長呼籲The Flying Bats改為參加一項男女子混合賽事，有其他球會高層受訪時稱，「我們的女孩來這裏快樂地玩，預期參加一項女子賽事，他們不是參加一項男女混合賽事」，並抱怨，「新南威爾斯足總毫無透明度，女孩子們根本不知道他們是否要跟生理上是男性的球員作賽。」

該球會高層又指出，「部分家長十分關注事件，不讓女兒參加比賽……看到他們能力有如此巨大差別實在令人心碎，他們在殺死比賽。」

澳洲業餘女子足球隊The Flying Bats支持和推廣LGBTQIA+社群。（Getty Images）

The Flying Bats球會主席Jen Peden反駁指控，「變性女士屬於女子賽事，因為那是他們認定的性別」，並表明，「作為一間球會，The Flying Bats足球會強烈支持包容，並以安全、尊重和公平競技，以及為球員、職員和球迷支持和推廣LGBTQIA+社群而自豪。參與運動對生理、心理和社會健康都有好處，尤其是對被邊緣化的LGBTQIA+社群。」

「我們是一間重視平等看待順性別（cisgender）和變性球員的球會」，Jen Peden更稱，「我們強烈支持澳洲人權委員會將變性人及多元性別人士納入運動的指引。」

The Flying Bats球會主席Jen Peden反駁指控，「變性女士屬於女子賽事，因為那是他們被識別的性別」。

The Flying Bats在1985年創立，最初由一班女同性戀者組成，之後球會一路發展並加入更大社群，「變性女士為球會出賽至少已有20年，跟我們的順性別球員一樣，由初學者到技術優秀的不同程度者皆有。」

Jen Peden說，「我們的球員是根據能力而被分配到最適合他們技術和經驗程度的球隊，我們期待在2024年，旗下8支球隊會展開一個彼此尊重和具競爭力的球季。」

可是仍有不少網民到The Flying Bats社交媒體帳戶中留言，多數都是罵他們是騙子（cheaters），亦有人不滿：「公平競技？將5個男人編入一支女子隊根本就是不公平。」

新南威爾斯足總發言人回應稱，他們會持續跟隨澳洲足總，採納澳洲人權委員會在運動上包容變性人及多元性別人士的指引，因此「業餘球員獲准以他們認定的性別參與足球賽事」，「我們特別鼓勵變性及多元性向朋友加入我們，研究顯示能夠安全參與社區運動，能夠提升小數及受壓迫一群的心理及生理健康。」