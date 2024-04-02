足球熱話︱前西班牙國腳：去中國是生涯最佳決定，那是很多金錢

在西甲打滾多年、曾入選西班牙國家隊的莊拿芬韋拉（Jonathan Viera，中譯：喬納森），2018年轉戰中超，加盟北京國安，效力3個年頭。之後他回到西班牙發展，近日受訪時他宣稱，到中國是「生涯最佳決定」。



曾入選西班牙國家隊的莊拿芬韋拉宣稱，到中國是「生涯最佳決定」。（Getty Images）

莊拿芬韋拉在西班牙拉斯彭馬斯出生和成長，司職前鋒的他在母會拉斯彭馬斯由青年軍踢上一隊，當時球隊在西乙，2012年轉投西甲的華倫西亞，之後一度外流標準列治，又再回到拉斯彭馬斯。2017年他首次入選西班牙大國腳。

2018年他在28歲當打之年，毅然離開西班牙，轉戰中超。莊拿芬韋拉之後未再入選西班牙大軍。生涯高峰離開歐洲，到水平較低的中超，決定看似未必明智，近日受訪時他卻說，「當中國的報價來到，沒有太多東西要考慮，那是不能推卻的合約。」

莊拿芬韋拉生涯圖輯：

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莊拿芬韋拉直言，「我知道自己來自哪裏，我來自一個非常貧困的家庭，我的媽媽需要工作很多。那是很多金錢，而我能為球會帶來很多錢，我是能為球會留下最多錢的球員。」

他細訴，「各個方面都會贏，足球就是關於做決定。那（到中國）是我球員生涯作出的最佳決定。」莊拿芬韋拉以2300萬歐元從拉斯彭馬斯轉投北京國安，拉斯彭馬斯會長拉美利斯（Miguel Angel Ramirez）當時承認，他們無法提供同樣的人工，「 他們為他提供700萬歐元簽字費，我們不能摧毀他的人生。」據報他在北京國安的薪酬，為他在拉斯彭馬斯的3倍。

他在北京國安3年間，2018年助球隊贏得中國足協盃，2019年一度外借回母會，之後未再為球隊帶來錦標，他為國安65次上陣攻入23球。2021年完約後，他重回當時在西乙的拉斯彭馬斯，2021/22球季攻入個人生涯最佳的14球，翌季增添7球助球隊重返西甲。

莊拿芬韋拉曾為照顧患上癌症的太太，暫停球員生涯。（IG）

2023年底他因為太太Estefanía Reyes患上卵巢癌，暫停球員生涯，跟拉斯彭馬斯解約以便照顧妻子。太太順利完成生術，今年2月，34歲的莊拿芬韋拉加盟西甲另一球隊艾美利亞。

莊拿芬韋拉在西甲賽場曾跟美斯、C朗等巨星馳騁，也曾入選西班牙國家隊，比起追球獎盃與榮譽，他明顯更重視家人和改善他們的活。他的名字，未必被全球太多球迷記住，但在母會拉斯彭馬斯，莊拿芬韋拉絕對是個英雄。

諷刺的是，他在這個時間點說出一席話，如今中超泡沫早已爆破，天價轉會費和高薪引入外援已成絕唱，多支球隊散班或傳出欠薪，曾富甲一方的廣州恆大（現名：廣州隊）陷入財困，改以全華班應戰下去年降班踢中甲。