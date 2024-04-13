馬鞍山行山｜耀安邨起步登吊手岩、馬鞍頂　沿途賞花打卡華麗杜鵑

進入三月下旬，天氣已悶熱起來，周三安排到馬鞍山賞花，耀安邨的士站旁集合。

（行山日期：2024年3月27日）



早上有霧，天氣潮濕，到耀安邨早餐後到的士站等候隊友，9時15分起步經恆安邨往橋底護土牆上行，經廢礦場輸送帶上馬鞍山燒烤場，沿家樂徑牌坊上行，到岔口離開家樂徑沿山徑直上，見第二個岔口位繼續直上海拔588米吊手岩。

到吊手岩已好大霧，抖一下再上便到達海拔677米牛押山，牛押山又名馬鞍尾，馬鞍尾有路（馬尾脊）直下利安邨，天氣不太好，還是繼續上路，約半小時上攀到達海拔702米馬頭峰（又名馬鞍頂），拍過大合照下山在開揚位置大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，耀安邨起步上馬鞍山燒烤場，登吊手岩、牛押山👇👇👇

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休後下行至岔口，走右邊山徑，經礦場外脊下武林勝地接回馬鞍山郊遊徑，途經馬鞍山村，橫過利民橋經農莊、鹿巢山山腰下馬大石澗，過鐵橋接水務路下大水坑村出錦泰鞍山茶座下午茶，今日路線好玩有點難度，10公里多，5個多小時時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，休後下行至岔口，經礦場外脊下武林勝地接回馬鞍山郊遊徑👇👇👇

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