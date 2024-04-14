將軍澳行山丨親子遊散步上鴨仔山　沿扶手直行賞銀線灣牛尾海景色

鴨仔山（英語：Ap Tsai Shan/Duckling Hill），又稱魷魚灣山，位於香港西貢將軍澳坑口至魷魚灣一帶的一座小山。原來由坑口村直指至鴨仔灣，但後來鴨頭和鴨頸被平整，成為了今日的富寧花園及厚德邨。

距離：1.6 公里 ；Google時間：29分鐘



在銀影路下車，從油站對面涼亭旁的梯級上走，然後左轉。按指示先往將軍澳徑，然後再轉左去坑口村上山。然後只是不斷上樓梯和下樓梯，沿黃色扶手一直行便可。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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下山時會看見指示牌，繼續往坑口村的方向前進。最後一個景點便是標記柱了。沿綠色欄杆走，在分支往左走。然後一直往下行就可以離開。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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