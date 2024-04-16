乒乓世界盃直擊︱朱成竹勢首戰奧運女單　卻仍心繫女團：力量更大

「2024年澳門國際乒聯男子及女子世界盃 ─ 由銀河娛樂集團呈獻」周二（16日）在銀河綜藝館繼續上演，香港女將朱成竹以1勝1負完成分組賽的比賽。這位有望初戰奧運女單的球手，仍心繫女團，目標是世界排名衝上前30，累積更多分數，改善全隊世界排名及奧運種子排名。

01體育記者袁志浩 澳門直擊



昨日先不敵「世界一姐」孫穎莎的朱成竹，今日遇上世界排名比自己高7位的中華台北球手陳思羽，結果贏局數3：1，雖然孫穎莎與陳思羽明天才會交手，但在計算得失局差決定唯一出線資格下，朱成竹鐵定無緣晉級。

朱成竹擊敗陳思羽。（袁志浩攝）

李靜「特訓」未見成效 場上仍不夠「狂野」

這位女將早前完成多站歐洲比賽，坦言至今仍受時差影響，卻有意想不到的發揮，「晚上12時仍睡不着，其實很焦慮，但告訴自己不要焦慮，沒關係。」她總結今次賽事，覺得在新賽制下，自己投入得更快，「今場前三局發揮較穩定、積極，但第四局去想對方會有什麼變化，反而讓自己保守了，沒有跟上對方的調節。對方變兇狠了，自己可能有點僥倖的心態。」

其實自從杭州亞運前開始，當時女隊主教練李靜已多次提到朱成竹打法不夠「狂野」，她表示自己私下性格「悶」，雖然李靜曾嘗試「特訓」，但效果一般。「他覺得多說我、給我壓力，我就可能有這股勁去反抗他，在場上變狂野一點。他覺得效果很好，我覺得不是很行，現在的話，是靠內心告訴自己需要這樣去做。」

朱成竹坦言私下性格很悶，場上已表現得較「狂野」一點。（袁志浩攝）

最新世界排名出爐 朱成竹超越杜凱琹

港隊獲取巴黎奧運女團資格後連帶的兩張女單入場券，會由6月18日截止、港隊世界排名最高的兩名球手取得。按周二（16日）公布的最新奧運排名，朱成竹（第29位）與杜凱琹（第30位）參戰女單的機會甚高；而朱成竹的世界排名更連升7位至第45位，趕過杜凱琹（第49位）。

朱成竹指自己沒有想過要與任何隊友比較，每一場比賽都只是在挑戰自己，「不用說我是『香港一姐』吧，排名也不是很穩定，阿杜一直是我們心目中的一姐，畢竟她經歷了很多。我有新的東西想要去展現給大家看，新的自己、新的技術、新的戰術。」

朱成竹有望出戰巴黎奧計女單項目。（袁志浩攝）

勢首戰女單仍心繫女團 「一直幻想站上去」

縱然上屆奧運是女團成員之一，但朱成竹當時只屬後備，並沒有獲派上陣，被指是港隊奪銅的最近距離「觀眾」。今屆相信不論是女團或女單，朱成竹都會有更多出場機會。

「從（上屆奪銅）那一刻開始，我就幻想自己站上去（賽場）的那一刻，到現在我還一直在想像，所以我很期待。」但比起個人，她的心仍是傾向女團。「以往自己想個人世界排名到前50，最近教練想我衝一衝（前）30，我抱着一個想法，個人排名往上的話，對團體總分就有好處。」

香港女子乒乓球隊主教練張瑞（左）。（袁志浩攝）

朱成竹希望今屆為港隊在女團再次贏得一塊獎牌，「感覺個人的力量沒有那麼大，畢竟其他國家都很厲害。但團體的時候，我覺得香港就是特別棒，我們每個人都更超出自己的發揮。」

現女子隊主教練張瑞亦稱，港隊向來勝在「團隊精神，一人拎一分」，期望朱成竹、杜凱琹、李皓晴組合能發揮到最好。「朱成竹剛上來，有衝的心態，阿杜則是成熟的年紀；李皓晴狀態回升、有心機打，希望她們每次比賽都能感覺自己進步，贏自己先叫贏。」