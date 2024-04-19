F1中國站｜周冠宇主場首演　衝刺排位闖Q3　草地兩度起火有原因

F1（一級方程式）中國上海站自2019年後首度舉辦，主場車手周冠宇自然成為焦點，這位在上海出生、F1的首位中國車手，在周五（19日）曲折離奇的衝刺排位賽成功打入第三節（SQ3），將在周六的衝刺賽第10名起步。



上海國際賽車場睽違5年再舉行F1賽事，便立刻上演今季首個衝刺賽周末，一度惹來韋斯達賓等車手批評。這一站賽事，成為在上海出生的周冠宇主場首演，以首位中國F1車手的身份回到上海，大受主場車迷歡迎。

F1中國站首次有主場車手出賽，車迷都支持周冠宇。（路透社）

不過周冠宇效力的沙巴車隊今季暫時表現疲弱，他和隊友保達斯今季暫時一分未得，今站也難寄望可搶分。不過下午上演的衝刺排位賽，卻為他降下一場「及時雨」。

第一節衝刺排位（SQ1），周冠宇以0.088秒之差壓過Alpine的加斯利，以第15名過關進入SQ2，要再進一步打入SQ3，本來並不樂觀，不過他在SQ2將快圈時間比SQ1推前了1.237秒之多，保達斯同樣有逾1秒的進步；在SQ2尾段更開始下雨，周冠宇成功造圈，惟平治的佐治羅素、RB的列卡度都未能趕及在地面變濕前完成最後一個快圈，無法改善時間，羅素終以0.038秒之微不敵周冠宇排在第11、列卡度排第14出局。

衝刺排位賽末段的雨戰令眾車手都舉步為艱。（Getty Images）

來到SQ3雨勢更大，戰車都換上「綠圈」的晴雨胎應戰，但都未能及時令輪胎進入工作溫度而顯得相當吃力，多架戰車因超出賽道範圍，快圈被取消；陸克萊更一度失控滑出賽道，但損毀不大，他最終排在第7名。周冠宇也未能做出更好的時間，只能排在第10，落後排在第9的隊友保達斯逾2.4秒，但今次是沙巴車隊今季首次打入Q3，能以第9和第10位起步已算超額完成。

咸美頓在雨戰中有好表現。（Getty Images）

頭位的爭奪過程帶點曲折，麥拿侖的諾里斯在Q3顯得相當強勢，最後一個快圈令他升上頭位，但未幾便因超出賽道界限，又遭取消時間，咸美頓得以登上頭位。未料完賽後不久，諾里斯的快圈失而復得，重新登上頭位，咸美頓空歡喜一場，但也是他今季的最佳排位；阿士頓馬田的艾朗素排在第三，韋斯達賓僅排第四，是紅牛車隊首次在衝刺賽起步格跌出前三。

上海站首日也出現插曲，賽道7號彎一處草地在自由練習和排位賽期間都曾起火，燒至焦黑，天空體育的著名F1評述員Ted Kravitz解釋指：「在那個彎位的彎心，戰車會磨擦到地面，濺出火花，加上風向，就燃點了乾旱的草地。星期三上海曾下雨，但似乎今天已足夠乾燥令草變得可燃。」