荃灣行山｜川龍村行往甲龍石崗賞花　上轆牛嶺打卡落山看紅木棉

三月時分，禾雀花，木棉盛放，往年甲龍、雷公田一帶禾雀花開得特別燦爛，今周到甲龍，石崗賞花，川龍村小巴站集合。

（行山日期：2024年3月13日）



早上天色灰濛，在荃灣早餐後搭80號小巴到川龍村，9時40分起步過馬塘，沿村路步至林徑入口，沿林徑上行經牛寮上荃錦自然徑出直升機坪，欄杆旁小路直下接岔路口，入小徑直上海拔503米轆牛嶺打張卡，轆牛嶺位於大帽山西邊，屬冷門山徑亦冇標高柱，只有一堆石，由林徑上行不用15分鐘已到頂，打卡後原路折返甲龍林徑，沿路下行出雷公田引水道，在郊遊地大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，沿林徑上行經牛寮上荃錦自然徑出直升機坪，上海拔503米轆牛嶺打卡👇👇👇

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郊遊地好多木棉好壯觀，原先打算到來看禾雀花，但四處也不見，休後沿引水道前行，路旁見有禾雀花的豆豆及只見有一朵禾雀，真好笑。去到雷公田村，入村經荃錦公路下八鄉，在巴士總站旁午膳，飽餐後搭64K回大埔。

▼按圖看清路線及沿途風景，郊遊地好多木棉好壯觀，荃錦公路下八鄉👇👇👇

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