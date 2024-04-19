打天下2｜世一劉慕裳登場文武兼備　道出運動員心聲獲讚自然好戲

ViuTV電視劇《打天下2》周四（18日）播出第四集，萬眾期待劉慕裳粉墨登場。這位東京奧運空手道女子個人形銅牌得主，在劇集中鼓勵由談善言飾演的女主角莊惠，希望她不要忘記初心，振作起來。

劉慕裳初次拍電視劇，不但獻上完美無瑕的空手道鏡頭，還有一段運動員真心剖白，令歐錦棠也非常感動。網民及歐錦棠皆盛讚劉慕裳做戲自然。



空手道女子個人形世界排名第一的劉慕裳，客串電視劇《打天下2》。（ViuTV Instagram）

劉慕裳在《打天下2》第四集的下半集出現。當時劇情指，女主角莊惠經歷人生低潮，父親患癌，空手道隊解散。為賺取外快，由談善言飾演的莊惠答應與隊友拍攝廣告。

在劇集的設定中，莊惠都是港隊空手道代表，曾參加東京奧運，但首戰即落敗。在廣告拍攝現場，贏得奧運獎牌的劉慕裳是主角，工作人員皆稱她「Grace姐」，至於莊惠則只是擔當劉慕裳身後的「佈景板」，寂寂無名。

空手道｜劉慕裳驚喜亮相《打天下2》 獲歐錦棠大讚演出感人

在劇中，劉慕裳有幾幕文戲，包括這幕登場與談善言相遇。（歐錦棠Instagram）

在劇中，劉慕裳與莊惠是相識的，得知莊惠所屬的空手道隊解散，特地開解及安慰她，希望她振作。在這段與莊惠的文戲中，劉慕裳說：「聽到你們團隊解散的消息，我都覺到很愕然。下屆巴黎奧運沒有空手道，我都覺得有點可惜，本身還打算打多一屆，不過其實還有世錦、亞錦等比賽，為何要那麼心急地解散你們的團隊？」

莊惠淡然地表示資源不夠，要為新人讓路，劉慕裳為她抱不平，認為要公平，應讓舊人帶領新人。莊惠就認為劉慕裳離地，感嘆運動世界很公平，勝負為運動員分了階級，「你成日在上面，不會看到」。

之後，劉慕裳開始一段真情剖白，鼓勵莊惠。她說：「你不要以為我從來沒輸過，個個打空手道的人都試過。」

「就像我小時候，最初練空手道的時候，被同學取笑，人家學琴、學跳芭蕾舞、學畫畫，我就日日粗手粗腳打，至少我的同學是這樣認為。」

劉慕裳的武打戲表現完美。（歐錦棠Instagram）

「那又如何？我鍾意。」

「我還記得開頭第一堂學空手道時，師父教我綁好白帶，之後學出拳。我一邊出拳，心裏面開心的感覺，我從未試過有，我仍然很記得這種感覺。」

「就是這種感覺，令我現在訓練多麼辛苦也好，我都可以堅持下去。捱過那麼多苦，總是覺得，如果面對失敗或挫折的時候，我仍然可以繼續下去，這樣才是最值得我自己驕傲的地方。」

最後，劉慕裳還有一句：「莊惠，記住我們的初心。」劇集希望透過劉慕裳這位世界排名第一的運動員，去鼓勵莊惠振作起來。

令人想不到的是，劉慕裳的文戲亦自然，令人感動。（歐錦棠Instagram）

作為世界第一兼奧運銅牌，劉慕裳的武打戲表現完美，氣勢十足。歐錦棠早前透露，她是唯一一位在整場動作場面中沒有配上後期音效的演員，原因是，她在現場製造的效果已經超越所有人工音效。

更令人驚喜的是文戲，歐錦棠在個人YouTube頻道的影片上說：「無論是劉慕裳打拳的那種氣勢，以及她的文戲真的令我及導演非常感動。」他還讚賞劉慕裳的文戲「做得好自然」。

昨晚第四集播出後，網上討論區及社交網站的網民普遍讚賞劉慕裳的表現。在ViuTV的Instagram上，讚賞劉慕裳的留言有「劉慕裳做戲好自然」、「真係渾身是勁」、「劉慕裳演戲好自然，講對白節奏好好，是第一次演戲嗎」、「重要係文戲都好好」。在連登討論區上，有人認為劉慕裳好演技，「感覺好自然唔生硬」、「講對白好流暢自然」，亦有人認為劉慕裳只是做回自己，「演自己算唔算演技」、「自白緊咁」。

劉慕裳有份演出《打天下2》（劇照）

在今個周末，劉慕裳會在埃及參加空手道K1超級聯賽開羅站。她今年1月榮升「世一」，並在1月底的K1超聯巴黎站首次以世界第一身份出戰。該次她未能終結K1金牌荒，但最終仍擊敗伊朗選手Afsaneh Mahsa獲銅。至今年3月終在土耳其站成功力壓日本選手東佐江子獲得金牌，打破近6年的超聯冠軍荒。