英超︱愛華頓再因違反財政條款被扣分　距離降班區只差兩分

英超球會愛華頓第二度違反英超聯賽財政條款，再被扣兩分。

今季英超31輪賽事後，愛華頓9勝8和14負，原應獲35分，兩度被扣分之下，目前以27分排第16位，距離降班區域只餘下兩分差距。



愛華頓再次因違反財政條款被扣分。（Getty Images）

獨立委員會公布愛華頓再度被扣分的原因是，他們在截至2022/23球季的3個球季開支，較容許上限1.05億英鎊虧損，超出1660萬英鎊，違反英超聯賽盈利及可持續發展條例（PSR）。英超賽會原本希望扣愛華頓5分，考慮到求情理由減至只扣2分。

愛華頓去年11月，已因截至2021/22球季的開支，超出上限 1950萬英鎊被扣10分。他們在成功上訴後，懲罰被減至只扣6分。今年 1月愛華頓再次因為同一原因被起訴，另一英超球隊諾定咸森林同被調查，早前森林被罰扣4分，目前正在上訴。

愛華頓再被扣分，在英超聯賽榜跌至第16位。（截圖）

愛華頓今季前後兩次被扣分，總共被扣8分。今次再扣兩分之後，以27分由第15跌至第16位，愛華頓表示會再次提出上訴。

愛華頓和森林先後被扣分，令原本懸念不大的英超護級形勢變得緊湊。般尼和錫菲聯在榜尾難有起色，最後一個降班席位卻仍有很大變數。目前盧頓以25分排尾三，森林同得25分但得失球差較佳排尾四，愛華頓僅以兩分之微在森林之上，森林和愛華頓的上訴結果，隨時影響哪一隊將會降班。