巴黎奧運．劍擊｜三港將獲個人資格　團體賽失利成最大遺憾

田大歷時一年、決出巴黎奧運劍擊資格的積分賽已全部結束，香港隊在這段旅途上一共獲得3個個人賽資格、沒有團體賽資格，遠較上屆東京奧運為少，但仍有陳諾思在女子花劍做出突破。

另外，男子重劍、男子和女子佩劍仍有最後一個機會去爭奪奧運入場券。



港將共獲3席個人賽資格

在積分周期中，共有3位港將憑排名獲得奧運個人賽資格——即是扣除已憑團體賽資格獲得排名的國家之後，亞洲及大洋洲區的首兩名劍手：張家朗以「亞大第一」獲男子花劍個人賽資格、陳諾思則是女子花劍的「亞大第二」，江旻憓則以世界排名第一，成為「亞大第一」，獲得女子重劍個人賽資格。

張家朗和江旻憓獲得個人資格本就頗為穩陣，最驚喜的是19歲的陳諾思，她2022年底才正式開始出戰成人賽，生涯第一個奧運積分周期便獲得資格，加上去年在杭州亞運獲得女花個人賽銅牌，未來令人期待；也是香港女子花劍在相隔一屆後，再有劍手出戰奧運，上一位出戰奧運女花的是里約熱內盧奧運的連寶香。

最後階段失團體賽資格

2021年舉行的東京奧運，香港不僅首度出戰奧運劍擊團體賽，更是一併獲得男花和女重的團體資格，意味兩個劍種除了團體賽，還各有3名劍手可參加個人賽，加上只戰團體賽的1人，兩劍種一共有8人可出賽，當時張家朗正是憑團體賽資格而出戰國人賽，最終成就歷史性的男花金牌。

香港男子花劍隊去年在世界錦標賽創下歷史，可惜最後未能獲得奧運資格。（FIE）

不過，今屆港隊未能爭得團體賽席位，則較為可惜，尤其男子花劍隊去年曾經歷史性奪得世錦賽團體銅牌，奧運積分進帳豐厚，可惜世界盃戰績平平、加上法國「後上」搶得世界前四的資格，中國跌出前四，轉而獲得「亞大第一」席位，香港變相失落名額。

而女子重劍的形勢一度大好，惟主要對手中國隊在積分周期後段佳績連連，加上在最後一站積分賽——世界盃南京站首圈碰頭時，港隊不敵對手，也成為最終失落資格的關鍵。

究其原因，男花及女重港隊雖然各有頂尖劍手，但團體賽始終需3至4名劍手合力搶分，世界其他勁旅實力通常較平均，對於常依重隊內一、兩名劍手搶分的港隊而言，要穩定獲得佳績並不容易，唯有寄望下屆情況有所轉變。

男子重劍代表何瑋桁仍有機會爭取奧運資格。（資料圖片／趙子晉攝）

佩劍及男子重劍仍有最後機會

4月仍有爭奪劍擊奧運資格的最後機會——4月27至28日在杜拜舉行的奧運亞洲區資格賽，屆時將會決出每個劍種及男女各1個資格。

但這個最後機會並非人人都可得到，以香港為例，由於在男花、女花及女重都已有劍手獲得資格，這3個劍種的香港劍手不可在這比賽爭資格，只可競逐男、女子佩劍及男子重劍的入場券，每個協會只可在每劍種派出1名劍手爭競逐。