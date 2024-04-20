花劍世界盃｜港隊三女將齊闖格魯吉亞站正賽　陳諾思全勝過關

早前鎮定奧運資格的女子花劍港隊代表陳諾思（Daphne），上周戰畢世界青少年錦標賽後，轉赴格魯吉亞出戰花劍世界盃，Daphne小組賽6戰全勝，以總成績首名直接過關，而隊友鄭曉為及符妤名攜手殺入正賽圈。



巴黎奧運．劍擊｜男女子花劍各奪一席位 張家朗3戰奧運爭衛冕

陳諾思戰畢世青後再鬥花劍世界盃。（香港劍擊總會圖片）

19歲的陳諾思以「亞洲及大洋洲區」第二取得巴黎奧運入場券，成為香港劍擊隊第3人打入今屆奧運。Daphne上星期在沙特阿拉伯出戰世青賽，可惜在次圈出局，其後緊接轉赴格魯吉亞首都第比利斯（Tbilisi），夥拍3名港隊隊友出戰女子花劍世界盃。

陳諾思小組賽6戰全勝，只失7分，得失劍錄得＋23，力壓其他劍手取得小組總成績首名直接出線。Daphne被列為17號種子，首圈與意大利劍手Erica Cipressa交手。

陳諾思小組賽6戰全勝晉級。（香港劍擊總會圖片）

符妤名、鄭曉為及關渝澄其後需要出戰淘汰賽，符妤名與奧地利劍手Chiara Groess爭奪正賽席位，結果這名港將以15：14險勝對手，今季連續5站打入正賽，與日本劍手狩野央梨沙爭入次圈。

鄭曉為則碰巧遇上關渝澄，港隊穩奪正賽另一席位，最後鄭以15：7擊敗隊友晉級，將鬥美國劍手Jacqueline Dubrovich。

格魯吉亞女子花劍世界盃港隊賽程（香港時間）



陳諾思 對 Erica Cipressa（意大利）藍色劍道 下午2：40

鄭曉為 對 Jacqueline Dubrovich（美國）紅色劍道 下午3：00

符妤名 對 狩野央梨沙（日本）藍色劍道 下午3：40



符妤名連續5站打入國際賽正賽圈。（香港劍擊總會圖片）