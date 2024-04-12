劍擊世青賽｜港隊34小將征沙特阿拉伯　陳諾思獲奧運資格再衝獎牌

今年的世界青少年劍擊錦標賽在沙特阿拉伯首都利雅得上演，港隊派出34名小將角逐，當中包括早前穩奪巴黎奧運資格的陳諾思，偕梁千雨﹑陳樂熹﹑薛雅齊等港將衝擊獎牌。



一年一度的劍擊世青賽，今年在沙特首都利雅得（Riyadh）舉行，由今日（12日）至20日，一連9日決出各項冠軍。世青賽制有別於亞青，少年組（17歲以下）僅設個人賽，每個地區或國家最多派3人；青年組則設有個人及團體賽，可派4人出賽。

港隊過往6名世青獎牌得主：

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早年取得奧運資格的陳諾思，如今轉戰青年組賽事。（資料圖片／香港劍擊總會）

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今年世青賽由男﹑女子花劍青年組個人賽打頭陣，早前奪得巴黎奧運入場券的陳諾思（Daphne）重回青年賽。Daphne今季專注衝擊奧運資格，甚少出戰青年組賽事，今季僅戰泰國站的青年世界盃，連亞青賽亦避戰，如今排名下滑至101位，但這名19歲的港將曾經躋身青年世界排名前三的Daphne，絕對具備衝擊獎牌的能力。

早前亞青賽贏得青年組男子花劍團體冠軍的港隊，由梁千雨取代麥朗圖，配合鄭鐵男﹑林浩朗及蔡子樂出戰。這名世錦賽團體銅牌得主將會是最後一年出戰世青，當然希望以獎牌告別青年賽生涯。2022年世少冠軍﹑今年亞青銅牌的鄭鐵男，亦追逐個人第二面世青獎牌。

花劍隊率先出發沙特阿拉伯。（香港劍擊總會圖片）

今年亞青賽摘下銀牌的男子佩劍代表陳樂熹（Royce），將會是青年賽生涯最後一次衝擊世青獎牌。Royce曾經在2022年的世青打入8強，與獎牌只差一步。這名19歲的港將近年曾出戰杭州亞運及不同的國際賽，累積不少大賽經驗，希望可以助他取得突破。另一亞運代表﹑女子佩劍的薛雅齊亦有份出賽，與胞妹薛雅致一同角逐今次賽事。

重劍方面，今年亞青勇奪少年組金牌的高映川將再度出戰，力爭在世青再寫佳績，而曾在2022年奪得世少銅牌的陳海琳，今年則未有參賽。

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陳樂熹今年最後一次衝擊世青獎牌。（香港劍擊總會圖片）

2024年亞青港隊名單：



男子花劍

青年組：林浩朗﹑梁千雨﹑鄭鐵男﹑蔡子樂

少年組：林浩朗﹑陸浚諾﹑甘卓桁



女子花劍

青年組：莊韻諺 ﹑陳諾思﹑黃純一﹑劉一衡

少年組：黃純一﹑劉一衡﹑文銥澄



男子重劍

青年組：鄧卓賢﹑徐家煥﹑袁諾文﹑林楷喆

少年組：徐家煥﹑高映川﹑陳潁東



女子重劍

青年組：黎曉瞳﹑方心﹑吳海諦﹑吳琬琳

少年組：吳海諦﹑吳琬琳﹑鄧詩雅



男子佩劍

青年組：陳樂熹﹑李俊林﹑謝匡泓﹑黃子桓

少年組：方曉楠﹑陳玟熹﹑鄭東灝



女子佩劍

青年組：薛雅齊﹑薛雅致﹑鄭雅之﹑吳羿霖

少年組：薛雅致﹑吳羿霖﹑莊凱欣



世青賽程：



4月12日：青年組男﹑女子花劍個人賽

4月13日：少年組男﹑女子花劍個人賽

4月14日：青年組男﹑女子花劍團體賽

4月15日：青年組男﹑女子重劍個人賽

4月16日：少年組男﹑女子重劍個人賽

4月17日：青年組男﹑女子重劍團體賽

4月18日：青年組男﹑女子佩劍個人賽

4月19日：少年組男﹑女子佩劍個人賽

4月20日：青年組男﹑女子佩劍團體賽

