01球評｜利物浦爭冠夢完了吧如無意外　前中後三線全崩盤

完了吧，如無意外？高普苦笑的臉上，彷彿寫着這句歌詞；利物浦作客以0：2不敵愛華頓，是他執教紅軍以來，首次敗走葛迪遜公園球場，失去的不止是3分，還有以英超冠軍作為道別禮物的夢想。

還有4場，高普與其繼續讓穆罕默德沙拿渾渾噩噩、伊巴希馬干拿迪患得患失、遠藤航拖着未恢復的身體戰鬥，倒不如多派一些新秀上陣，而事實是，紅軍今季踢得最好的那段時間，是傷兵滿營，幾名主將帶着一眾新秀奮戰的時候。



利物浦作客不敵愛華頓，爭冠路上遇重挫。（Getty Images）

英超｜利物浦打吡戰作客負愛華頓 爭冠受重挫 高普：對不起

如果只看數據，沙拿的表現不算好差，7次射門，2次中目標，還有1次創造入球機會的傳送；然而，若有觀看球賽的話，就不會明白為什麼他可以踢足全場。平常的沙拿在左路極有威脅，快速突入、盤球推進、背身控球、推大位施射，無不精通，但近幾場的沙拿，卻是跑不動、控不到、射門不是軟弱無力，就是射向看台，就連簡單一腳傳送都可以傳失，今場便有7次失去控球權。堅尼批評夏蘭特是英乙級的前鋒，如果以此標準來看今場的沙拿，可能要將他的評級降到業餘聯賽的水平。

同情地了解，何以高普今仗會讓沙拿踢足全場，因為迪亞高祖達上仗踢罷富咸又稱傷，另一個狀態算不錯的前鋒加普，又因女友準備誕下他們首個孩子而倦勤；可是，沙拿表現乏善足陳，全場最可觀的一腳，可能是完場前的一腳「窩利」射門，但力度與角度欠奉，讓愛華頓門將比克福特輕鬆接牢。

沙拿在數據上表現未算差，但全場威脅欠奉。（Getty Images）

沙拿率領的鋒線頻顏失機，利物浦連後防亦充滿漏洞，尤其中堅干拿迪簡直是災難級演出，利物浦所失第一球，正是他胡亂出腳，令正欲解圍的麥阿里士打踢空，皮球卻落在對手的班夫韋迪腳下，這名愛華頓中堅也「不負所託」，將皮球送入網窩內。干拿迪今場面對愛華頓的高大中鋒卡維特利雲也一籌莫展，多次空中爭頂都落敗；全場有5次失去控球權亦太多了吧？這名法國中堅自4月復出以來，其實狀態一直飄忽，歐霸盃對阿特蘭大時，便完全無法應府對方高大中鋒施卡馬卡；然而，無論卡維特利雲或施卡馬卡，都只是普通級別的好中鋒，理論上也是干拿迪應府得來的人選，可是，他的表現卻屬水準以下。

干拿迪（右）近仗曝露缺點，面對高大中鋒往往一籌莫展。（Getty Images）

利物浦的鋒線與防線都不行，其實連中場線也崩盤。日本中場遠藤航在早前的訪問曾提到，高普的戰術對「6號位」的要求，簡直是不可能的任務，因為覆蓋的範圍太廣闊。不過遠藤航沒服輸，努力提升自己，在早前表現得非常出色，也是紅軍贏得聯賽盃的重要一員，賽後他一拐一拐，足證他已拼盡所有。

可是這種超負荷，其實很難長期維持，遠藤航便明顯因之前有段時間比賽得太頻密，近期可謂大退步，今場後備出場第一次觸球就控失，更差點被愛華頓偷得皮球，攻破大門；之後亦有多次甩漏，披甲短短28分鐘，便有5次丟失控球權。其實遠藤航的狀況，跟另外兩名中場居迪斯鍾斯及蘇保斯拉爾很相似，都是傷癒復出後，未能回復最佳狀態。

後備登場的遠藤航，明顯未回復最佳狀態。（Getty Images）

利物浦爭標最後直路雖然仍僅以3分落後給榜首的阿仙奴，可是若論球隊的精神面貌、爭勝決心等，紅軍完全不在同一個層次。完了吧，如無意外，其實早在主場不敵水晶宮已完了；今場的敗北，只不過可以蓋棺定論罷了。