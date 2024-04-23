中國足協更新辦賽規程　要求主辦方售票前公開主要球星出場條款

中國足協今日（23日）透過官網發布更新後的《中國足球協會國際賽事備案與監管規程》，其中有修訂針對近期內地辦表演賽的亂象。新規程指，賽事未獲國際組織核實前，主辦方不得售票；在售票前，主辦方要公布主要球星的出場條款以及違約後的處理方法。



根據最新公布的規程，非中國足協主辦的國際A級賽，賽事主辦方應通過國際足聯認證的賽事經紀人組織和聯絡球隊參賽，並向中國足協進行備案。

規程列明，賽事未獲得國際組織批復前，體育賽事活動組織者不得開展任何形式的票務銷售及票務預售等工作；體育賽事活動組織者應完善售票條款，在啟動售票前，告知公眾主要球星出場條款及一旦違約後的處理方案，並將有關方案在售票方案（售票條款）中予以明確。

部分辦賽規程新增的條款。（《中新體育》微博）

疫情後，中國多次邀請外隊訪華，但部分結果一團糟。去年11月，美斯效力的國際邁亞密原定訪華，到中國踢兩場表演賽，但賽事地點及對手一改再改，最後全部取消，內地傳媒當時分析，主辦單位「先官宣、後審批」。

美斯與國際邁亞密訪華盛傳取消 內媒剖析主辦方先官宣後審批內幕

國際邁亞密原本去年11月訪華，並發布了宣傳海報，但最終告吹。（國際邁亞密官網）

今年1月，C朗拿度效力的艾納利訪華，原定在深圳踢友賽，但他因傷缺陣，大批球迷不滿，包圍酒店，部分人更突破防線衝了入去，最後主辦單位宣布門票全額退款。

C朗深圳賽事取消 大批球迷衝破警方防線進入酒店喊「出來道歉」

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內地以外，香港的表演賽亦引發軒然大波。今年2月，國際邁亞密訪港，美斯受傷坐足90分鐘，沒有上陣，也沒有親自解釋，引發中港網民強烈不滿，最終主辦單位同意退款一半。

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