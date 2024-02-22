美斯﹑蘇亞雷斯各獻助攻　國際邁亞密新球季旗開得勝｜美職聯

國際邁亞密（又名：國際邁阿密）經歷季前的風風雨雨後，美職聯正式開季，首戰在主場鬥皇家鹽湖城，美斯（Lionel Messi，又譯梅西）以隊長身份領軍，蘇亞雷斯亦首度美職亮相，兩人各獻一助攻，領國際邁亞密兩球淨勝對手，新球季旗開得勝。



國際邁亞密新球季首仗在主場出擊。（路透社）

國際邁亞密在美職聯新球季首仗在主場鬥皇家鹽湖城，美斯﹑蘇亞雷斯﹑佐迪艾巴及布斯基斯全數正選登場，「巴塞四子」叫座力依然，全場爆滿，影星韋史密夫亦是座上客。

由美斯及蘇亞雷斯領銜的前線，國際邁亞密不乏攻勢，美斯上半場一次離開約30碼的罰球直射，鹽湖城球員在門前頭槌頂走，其後禁區內起腳同樣被封阻。美斯接應傳送，轉身快腳傳給羅拔泰萊射遠柱破網，39分鐘打開紀錄。美斯今仗爭取入球意欲強勁，即使對方有球員倒地，這名阿根廷球王繼續攻勢，更以純熟的技術挑過倒地的球員，隨即起腳勁射，同樣過不了鹽湖城的球員。

換邊後，國際邁亞密的攻勢同樣旺盛，美斯製造不少機會予隊友，惜未能把握，直至比賽末段，美斯再度個人突破策動攻勢，傳給蘇亞雷斯後再彈給高美斯起腳破網，國際邁亞密最終在83分鐘取得保險球，結果兩球淨勝對手，新球季旗開得勝。

美斯連番攻門，仍然是與入球無緣。（路透社）

美斯與蘇亞雷斯各獻助攻，領軍兩球擊敗對手。（路透社）

首度在美職聯登場的蘇亞雷斯，雖然未有進賬，但亦有一個助攻，這名烏拉圭前鋒賽後透露，球隊今季以冠軍為目標，「我們今季努力地以美職聯冠軍為目標，我認為沒有比這個更好的願望，這是我們整個團隊的抱負，希望贏得這個對球會相當重要的冠軍。」