美斯與國際邁亞密訪華盛傳取消　內媒剖析主辦方先官宣後審批內幕

多位內地媒體人爆料，美斯（Lionel Messi）效力的國際邁亞密（Inter Miami CF）難以在今月訪華，「梅西（美斯內地譯名）中國行」告吹。國際邁亞密原定今月5日對青島海牛，接着到今月8日對成都蓉城，但一直未獲批文，場地一改再改，至今尚未落實，亦未有出售門票的詳情。

內地記者趙宇在《懶熊體育》撰文，這兩場商業比賽因手續未完成及其他複雜因素影響無法如期舉行；文章透露，主辦單位邁伽體育已向國際邁亞密支付300萬美元訂金，兩場賽事的總出場費為1000萬美元。另一位體育媒體人寒冰在微博慨嘆，以後中國足球商業賽的市場會更困難，「因為商業信譽被毀的渣都不剩」。



美斯在6月隨阿根廷國家隊訪華，令北京全城哄動。（Getty Images）

內地知名體育評述員王濤在周一透過社交網站爆料，指國際邁亞密訪華取消。他說：「沒有了，真的沒有了，可能是徹底沒有了，以後也沒有了，過程很魔幻，完全沒想到，這年頭官宣的事情都能沒有。」

內地體育記者趙宇昨日在《懶熊體育》撰文，稱美斯及國際邁亞密無法如期訪華，還詳盡解釋來龍去脈。主辦單位邁伽體育低估了申辦商業賽的難度及時間，在未得到批文下倉卒宣布成事，一為招募贊助商及商業合作，二為向外界宣稱比賽沒有問題，希望加速審批手續。

趙宇昨日在《懶熊體育》發文，標題為〈一場事先張揚卻無法實現的梅西比賽〉。（網上截圖）

趙宇表示，虹橋國際集團在今年6月邀請阿根廷國家隊訪華，在北京友賽澳洲，賺個盆滿缽滿，吸引其他公司仿傚。今次的主辦單位邁伽體育在8月才成立，是一間專門為今次活動而註冊的新公司。

6月阿根廷訪華友賽澳洲，保安人員抬走衝入球場的球迷。（Getty Images）

文章引述體育賽事的營運經理人稱，若按正常流程，主辦單位與國際邁亞密簽約後，後者需要取得美職聯的書面同意，之後主辦單位就要拿合約及美職聯的同意書到比賽場地所屬的地方足協以及中國足協申請批文。獲得批文後，主辦單位要定出國際邁亞密的全部訪華名單，讓相關部門審查，通常審查後，為訪華人員辦理簽證。

美斯今年離開歐洲聯賽，轉投美職聯踢國際邁亞密。（路透社）

主辦單位還要準備好比賽對手、場地、酒店、訓練設施、保安、票務等資料，制訂詳細計劃，向比賽場地的公安局申請。以上的審批流程至少要3個月；若果主辦方準備充足，理順好所有關係，亦有可能在1個月完成。

在10月8日，國際邁亞密肯定無緣季後賽，能夠落實訪華日期，若果主辦單位做足工夫，馬上申請，還有可能趕得及拿到批文。在10月15日，邁伽體育及國際邁亞密正式宣布，先在11月5日在青島對青島海牛，之後在11月8日到成都對成都蓉城，但海牛及蓉城卻不見動靜，沒有發出聲明。那時候，邁伽體育還未得到青島及成都的相關批文。

國際邁亞密上月發布訪華的宣傳海報。（國際邁亞密官網）

趙宇問過行業的相關人士，邁伽體育未拿批文先官宣的兩個原因，一為招募商業合作，據報吸引了9家贊助商有意參與；二為告訴外界，比賽沒有問題，從而達到加速審批的目標。在10月20日左右，青島及成都的審批手續尚未完成，比賽難以在青島舉行，所以邁伽體育決定改到海口舉行。因為海南省對59個國家人員實施免簽證，可以節省部分審批程序。

10月26日，國際邁亞密公布訪華首站由青島搬到海口，第二站維持不變仍是成都。海口方面同日公布：「海口市相關審批工作已經完成，主辦方將在相關商務手續完善後，將球迷關注的賽事觀賽、售票管道等情況進行官宣。梅西中國行國際足球友誼賽若能確定下來，海口市將對島內外球迷來觀球賽、遊海口做好服務。」這段公告顯示，海口的場地沒有問題，但比賽仍然有待其他方面的審批，所以才有「若能確定下來」的字眼。青島海牛對比賽地點沒有異議。

美斯剛贏得生涯第8座金球獎，前無古人。（Getty Images）

見到成都方面的批文遲遲未有，邁伽體育打算將第二站也搬到海口，但遭成都蓉城反對。結果，邁伽體育在10月27日宣布「中國行第二站很抱歉因多種原因將無法在成都舉辦」，但未有提及改到什麼地方、比賽對手會否變更。離比賽不足兩周下，開波時間、票務信息都沒有任何更新。

邁伽體育日前宣布成都站取消。（微博）

趙宇在文中明言「中國行的兩場比賽基本確定無法如期進行」，對於比賽會否改到明年2月，作為國際邁亞密來季的季前賽，這個消息尚未得到權威渠道確認，但可能性較低。

文章透露，這次美斯訪華告吹的原因複雜，並非所有協辦公司起到積極作用，甚至出現過主辦單位與個別協辦公司在票房分成上有嚴重分歧。另一個主要原因是，邁伽體育低估了申請批文的難度。

美斯何時再訪華？看來今個月的機會渺茫。（路透社）

趙宇引述知情人士透露，邁伽體育與國際邁亞密簽約後，已支付了約300萬美元的訂金，佔全部出場費的3成，換言之國際邁亞密訪華兩戰的戲金高達1000萬美元，一場為500萬美元。

內地體育傳媒人寒冰表示，國際邁亞密的戲金比歐洲豪門還要高。（微博）

另一位內地體育傳媒人寒冰今早在微博上表示，國際邁亞密訪華很大機會難以成行，因為「留給各種流程落地的時間太短了」。不過令其震驚是並非主辦單位的業餘，而是國際邁亞密的戲金。

寒冰稱，就算是皇家馬德里及巴塞隆拿，甚至是阿根廷國家隊的戲金，也不到此金額。寒冰最後寫：「以後中國足球商業賽的市場將更加困難，因為商業信譽被毀的渣都不剩。」

離原定首場比賽只有5日。目前，邁伽體育及國際邁亞密未有更新任何關於中國行的消息。國際邁亞密在社交網站最新發布的內容是，美斯出席完金球獎頒獎禮後回來。