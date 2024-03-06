足球｜美斯同意商討出戰巴黎奧運　迪馬利亞因一理由拒絕邀請

球王美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）參戰巴黎奧運或許真能成事？

阿根廷U23主帥馬斯查蘭奴（Javier Mascherano）表示已跟美斯討論，雙方同意之後再商討出戰2024奧運會可能性。他又稱會考慮邀請世界盃冠軍門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez），但另一名關鍵功臣已明確拒絕。



球王美斯或有機會出戰今年的巴黎奧運。（Getty Images）

2022年尾率領阿根廷贏得世界盃後，美斯表示已完成心願，去年亦離開歐洲轉戰美職，希望遠離壓力與媒體。巴黎奧運在即，馬斯查蘭奴上月便曾表示有意邀請這名舊隊友出戰，當時他稱明白美斯常有要事在身，要成事並不容易。在今夏的巴黎奧運，美斯將年屆37歲。

這名阿根廷U23主帥周三（6日）接受阿根廷傳媒《TyC Sports》訪問，表示美斯正被年齡追趕，過去一年的活動亦很繁重：「我們不想打擾他，因此只是很簡單地向他發出邀請。我們認為有必要發出邀請，以便他有時間仔細考慮及分析，因為他到時必須離開球會。」

不過馬斯查蘭奴透露兩人初步討論後，都同意留待之後再商討；他又提到會邀請達米安馬天尼斯：「我們怎麼會不考慮他呢？我們擁有世界盃冠軍球隊的優勢，有很多實力出色的球員。馬天尼斯是世界上最出色門將之一。」

除美斯外，門將達米安馬天尼斯亦可能出戰巴黎奧運。（Getty Images）

美斯其實是2008北京奧運的冠軍成員之一，當年他在老大哥列基美領軍下，與馬斯查蘭奴、阿古路等隊友擊敗尼日利亞奪冠，卡塔爾世界盃功臣之一迪馬利亞更射入決賽唯一入球，但馬斯查蘭奴表示後者已拒絕今次邀請：「迪馬利亞感激我打給他，但他無意前往巴黎，因為他希望給予年輕球員發揮空間。」

「世界上最著名餐巾」拍賣價300萬港元起

美斯前往巴塞醫治「侏儒症」的事相信大家都耳熟能詳，但「餐巾」的故事相對較少人知道。（Getty Images）

球王美斯如今名成利就，團體及個人榮譽不計其數，但他11歲時患上俗稱「侏儒症」的生長荷爾蒙缺乏症（Growth hormone deficiency），足球生涯可能就此終結，所幸之後有機會遠赴巴塞隆拿試腳，並獲這間西甲球會承擔醫藥費。

不過落實簽入美斯之前，這次收購不獲巴塞管理層批准，當時足球總監列薩治（Carles Rexach）為了安撫日漸不安的美斯及其父親，在巴塞隆拿開設的一間著名網球會所內，匆匆地在一張餐巾上寫上會簽下美斯的承諾。

將美斯帶到巴塞的足球經紀加治奧利，仍妥善保存餐巾。（Ｘ）

這張餐巾被一手將美斯提到巴塞的足球經紀加治奧利（Horacio Gaggioli）妥善保存，並將在今日18至27日通過網上拍賣，相關拍賣網站上標題為「將美斯帶到巴塞隆拿的餐巾協議」，描述則為「最著名餐巾」，拍賣價30萬鎊起，即約300萬港元。

這張「最著名餐巾」拍賣價300萬港元起。（拍賣網站截圖）

這張餐巾目前正在紐約展出至本月8日，之後會在巴黎（15、18及19日）及倫敦（24至26日）向公眾展示。