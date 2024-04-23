意甲｜國際米蘭打吡挫宿敵封王　馬天尼斯領軍重演世界盃經典一幕

有什麼感覺比勝出打吡戰更好？就是擊敗宿敵同時篤定封王。

周一（22日）深夜的意甲，上演米蘭打吡戰兼榜首大戰，國際米蘭今輪前領先14分，只要今仗擊敗AC米蘭即可提早稱霸，結果國米2：1力克宿敵，第20次意甲封王。

拿達路馬天尼斯第二次協助國際米蘭贏得意甲錦標，今次更是戴上隊長臂章，別具意義。縱然馬天尼斯身邊的拍檔由盧卡古換成馬古斯杜林，這對前鋒拍檔依然入球停不了，杜林今仗亦有進賬，取得重要的入球。



國際米蘭在打吡戰前，以83分高踞榜首，領先AC米蘭14分，餘下6場聯賽，AC必須要擊敗國米才有望保住衝冠的數字上可能性。國際米蘭由老將法蘭斯高阿沙比（Francesco Acerbi）近門頭槌建功，下半場初段，馬古斯杜林單打獨鬥，推入大位起腳地波入網，即使AC米蘭的湯姆利末段扳回一城，依然未能挽回敗局，國米以2：1力克宿敵。

國際米蘭錄得86分﹑17分領先AC米蘭，提早5輪聯賽封王，亦是史上第20次稱霸意甲。

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相信沒有感覺比起在宿敵面前封王來得更好，國米眾將當然瘋狂慶祝，其中隊長拿達路馬天尼斯更激動跪地，其後再複製世界盃封王的經典一幕，坐起門楣上慶祝。馬天尼斯賽後接受訪問，直言奪冠令他感動落淚，「我們今季付出很多努力﹑經歷很多困難，如今更以隊長身份領軍贏冠軍，這是非常奇妙的感覺，希望未來為球隊贏更多錦標。」

（Getty Images）

去年夏天，多名主力先後離開國際米蘭，當中包括盧卡古，這名比利時前鋒與拿達路合作無間，二人在前線貢獻不少入球。盧卡古一度聲稱願意減薪留效國米，另一方面卻與祖雲達斯暗地裏接觸，結果國米一怒之下退出交易，盧卡古更拒接所有國米職球員的電話，拿達路直言「感到失望」。

意甲｜盧卡古「背叛」國米風波未了 好拍檔遭無視感心淡

走了盧卡古，拿達路身邊的拍檔換成自由身加盟的名將之後馬古斯杜林，雖然他不算多產，今季至今各大賽事上陣42場，僅攻入14球，其中在聯賽貢獻12球。馬古斯杜林同時有個不錯的數據，只要他有進賬的話，國際米蘭就未嘗一敗。拿達路與杜林今季合共交出40個入球，兩人賽後更「騎膊馬」慶祝，可見兩人的好感情。