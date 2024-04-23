英超｜加利仔轟諾定咸森林聲明如黑手黨　或累天空體育收律師信

諾定咸森林周日（21日）英超作客愛華頓以0：2落敗後，因以激烈言辭譴責英格蘭專業裁判組織（Professional Game Match Officials Limited，簡稱PGMOL），因而引起熱議。

英媒報道，目前英足總已要求諾定咸森林進一步回應事件；不過《天空體育》因英格蘭名宿加利尼維利在主持節目時，批評森林該份聲明「像黑手黨」，或會因此惹上官非。



球證安東尼泰萊備受批評。（路透社）

這兩支球隊目前都在護級區邊緣，諾定咸森林更只只比第18位的盧頓多1分，愛華頓則排在第16位，因此今場賽果對護級舉足輕重。完場後，森林很快便在社交平台發出聲明，批評球證漏判3次十二碼，讓他們無法接受。

聲明中還提到，賽前他們已警告過PGMOL，該場比賽的VAR球證艾治維（Stuart Attwell）是盧頓球迷，但賽會未有更換球證，「我們的耐性已被挑戰過不少次」。今場愛華頓球員艾舒利楊格（Ashley Young）疑三度在禁區內犯規，但諾定咸森林都未能獲得十二碼。

該聲明隨即引起軒然大波，目前已獲超過4000萬瀏覽量，亦有不少球迷留言認為球證誤判問題嚴重。之後英超賽會稱，對這篇聲明感到失望，指責森林不應質疑球證的個人誠信。

諾定咸森林在周一再發布兩篇貼文，表示他們已要求PGMOL公布那三次關鍵判罰時的球證錄音，以及回應英超的聲明，要求PGMOL提高任命球證的透明度。

艾殊利楊格（藍衫）三次懷疑觸犯「天條」，但全都逃過一劫。（Getty Images）

這次球證判罰爭議的戰火，還蔓延到媒體身上。英格蘭名宿加利尼維利（Gary Neville）在《天空體育》的賽後討論中，批評森林的聲明猶如黑手黨：「他們就像暴躁的小孩，這令人尷尬。他們還因為VAR球證是盧頓球迷，便作出陰謀論的推斷，他們會為此付出代價。」

另一位英格蘭名宿加歷查（Jamie Carragher）認為球證今場確有誤判，但同意諾定咸森林的聲明令人尷尬：「VAR及主裁判（安東尼泰萊）今天的表現都很差，他們應當受到正確的批評，這也可能會真正影響到諾定咸森林，我能理解他們的沮喪。但我在社交平台上看到的，就像一名酒吧裏的球迷，大罵球證是垃圾。他們不應說出『VAR球證是盧頓球迷』這樣的話，你要展現出一點風度。」

英國《每日郵報》指，他們了解到諾定咸森林的法律團隊，正準備向《天空體育》寄出律師信，內容與加利尼維利的評論有關。