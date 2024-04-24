行山意外｜台男獨自攀山被困溪谷10日　機智善用瑞士刀奇招求救

台灣台中莊姓男子12日獨攀南投鹿谷鳳凰山，不慎摔落10米深谷受傷，且沒帶手機，無法對外求救，後來發現受困點附近有姑婆芋，且有引水水管，急中生智拿姑婆芋莖完全堵死水管，村民因無水可用，21日上山查看發現他後，趕忙通報119（緊急求助電話號碼），經警義消及志工救援，助受困10天的莊男脫困，送醫後性命無礙。



台灣南投縣消防局指出，54歲莊男本月12日獨自一人從台中騎車到鹿谷鳳凰山登山健走，他從鳳凰村田底巷土地公廟往鳳凰眼的登山步道一直往上，不料走到該路線黑點石洞處時，疑因體力不支，不慎摔落溪谷約10米深溪谷，因右腳受傷無法行走，且他沒攜帶手機，無法對外求救，就這樣隻身受困斷聯在鹿谷鳳凰山區。

【湯兆昇博士分享行山遇雷暴小知識】

+ 2

相關文章：行山｜中大物理系講師拆解雷擊意外 收起手機眼鏡沒有預防作用

不過，莊男並未因此失去求生意志，反而仔細觀察受困地點周邊環境，他發現受困處附近有野生姑婆芋，還有附近村民引水用的水管，曾經當過水電工的他急中生智，利用隨身攜帶的瑞士刀切斷水管，並用姑婆芋的莖完全堵死水管，斷絕流往山下的水源，附近居民果真因無水可用，昨上山查看發現他後，趕忙通報119。

消防局表示，21日下午近4時獲報有民眾受困在鳳凰山區，且受困地點深達10米約有3、4層樓高，為此出動21名警義消及志工，攜帶捲式擔架等搬運裝備後步行挺進，於傍晚近6時成功接觸到莊男，確認其生命徵象穩定且意識清楚，但右腳及左臀因傷無法行動，以人力將他搬下山，並於21日晚9時許送醫，成功救援。

建議放入背囊的行山裝備：

+ 13

對此，台灣南投縣消防局再次呼籲，大小山域都潛藏著各式危機，尤其獨攀危險性更高，若發生意外恐無人接應，因此盼山友切勿獨攀；登山前務必擬定周詳登山計劃，檢查頭燈、保暖衣物、雨具等求生裝備是否帶齊，且務必攜帶通訊設備，並確認通話品質、訊號強弱，必要時可利用衛星電話或手機打119或112求援。

延伸閱讀：

星國夫妻受困15天難救出 花蓮消防嘆任務沒完成心不安

萬里北基社區老水管一破就停水 立委會勘助換管

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】