荃灣行山丨漢民新村起步上石龍拱 元荃古道下清快塘出深井下午茶
撰文：CATT’S BLOG
出版：更新：
一股東北季候風正影響廣東沿岸，今周天氣仍然清涼，小組山線安排由漢民新村起步上石龍拱，麗城花園集合。
（出發日期：2024年1月17日）
早上與友到麗城花園早餐，9點30分起步車路前行少許見法弘精舍牌坊，左邊沿石級上漢民新村，過天橋經廢村舍上引水道，前行不遠到登山口，沿山路上行，經昔日梯田、石林、廢屋上接元荃古道石龍拱附近，前行至涼亭大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，漢民新村起步上石龍拱，涼亭大休👇👇👇
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休後續走元荃古道下清快塘出深井下午茶，今日走約13公里，不用5小時走完。
▼按圖看清路線及沿途風景，元荃古道下清快塘出深井下午茶👇👇👇
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