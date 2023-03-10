行山意外｜馬鞍山郊野公園攀山拯救事故最多　最多人命喪西貢東

在3年疫情期間，香港市民蜂擁到郊野公園行山遠足，導致過去3年攀山拯救事故急增。立法會議員陳克勤就遠足安全向政府提問，環境及生態局局長謝展寰上月回覆，當中包括過去3年涉及各個郊野公園的攀山拯救事故宗數、受傷及死亡人數。

從統計得見，馬鞍山郊野公園是攀山拯救事故黑點，無論是宗數抑或是受傷人數，也是冠絕香港郊野公園。



消防處的數據顯示，過去3年在郊野公園的攀山拯救事故宗數保持上升。（張浩維攝/資料圖片）

從消防處向立法會提供的文件顯示，過去3年接獲於郊野公園範圍內有關攀山拯救事故的數字保持上升，由2020年的328宗，急增至2021年的588宗，到2022年再升至600宗。

馬鞍山郊野公園的範圍包括意外黑點飛鵝山。（顏銘輝攝）

受傷及死亡人數也呈上升趨勢，在2020年有125人在郊野公園攀山拯救事故中受傷，到2021年升到282人，至2022年上到329宗。至於死亡人數的升幅亦大，2020年有2人死亡，到之後兩年分別有6人及12人。

按郊野公園分的話，馬鞍山郊野公園及西貢東郊野公園的事故最多，叮噹馬頭，前者在過去3年有265宗攀山拯救事故，110人受傷，而西貢東則有263宗事故，106人受傷。

馬鞍山郊野公園幅員廣闊，702米高的馬鞍山本身是一座險峰，附近有吊手岩、東馬肚、彌天棧道、象門、赭淵等高難度路線。602米高的飛鵝山也屬於馬鞍山郊野公園範圍，飛鵝山南的自殺崖一帶，是一處經常出行山意外的黑點。

蚺蛇尖位於西貢東郊野公園。

至於西貢東郊野公園地處偏遠，行山人士較難輕易撤退。西貢東的意外黑點相信是「香港三尖」之首蚺蛇尖，此峰崎嶇難行又無樹蔭，行山人士很易熱衰竭及中暑。西貢東是過去3年攀山拯救事故中，死亡人數最高的郊野公園，有5人命喪山上。

南大嶼郊野公園的事故數量亦多，過去3年有196宗攀山拯救事故，排在馬鞍山及西貢東之後；其受傷及死亡人數更排次席，有107人受傷以及4人死亡。南大嶼是香港最大的郊野公園，包括鳳凰山及大東山兩座高峰。

從狗牙嶺登鳳凰山。（顏銘輝攝/資料圖片）

馬鞍山、西貢東及南大嶼3個郊野公園的意外數字明顯突出，比其他郊野公園多得多。另外，八仙嶺、西貢西、船灣、大欖及獅子山等郊野公園的攀山拯救事故宗數亦不少，3年來的事故個案介乎50至100宗。