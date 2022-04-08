行山意外｜男子倒斃山上16日被發現　忠心金毛捱餓半月守候身邊

美國上月發生一宗行山意外，29歲的奧斯卡（Oscar Alejandro Hernandez）獨自帶同愛犬行山後失蹤半個月，搜救人員到月底才發現他的屍體。最令搜救人員驚詫的是，死者的金毛尋回犬京治（King）仍守在主人身邊，身體瘦弱。



洛杉磯警方張貼尋人啟示，尋找行山失蹤的奧斯卡。（網上圖片）

奧斯卡在3月中到洛杉磯最大的公園格里斐斯公園行山，有人見到他在3月16日凌晨2時半左右，在公園的迴轉木馬附近行山徑出現，之後再無人見過他蹤影。洛杉磯警方接報後，在3月22日張貼尋人啟示。

直至3月31日，奧斯卡失蹤的第16日，消防部門、當地警方及公園管理人員終於找到奧斯卡，但他已經死去多時。屍體的位置離他最後現身的位置不遠，由迴轉木馬走上斜坡就到。奧斯卡的屍體被發現時，其寵物金毛尋回犬京治守在他的身邊，但當時京治很瘦弱，疲倦又饑餓。

奧斯卡的家人相信，京治一直都沒有離開過奧斯卡。網上流傳片段，京治獲救後，站在救援人員的貨車上，楚楚可憐。暫時仍未知道奧斯卡的死因。