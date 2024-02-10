深圳行山｜漫步4條冬季最浪漫綠道　鵝公髻步道絕壁棧道生機盎然

天氣晴朗，氣温宜人。加上深圳充沛的公園綠道資源，可以説這段時間的深圳是最適合户外徒步的城市，沒有之一。整理了4個最近熱度頗高的冬日户外徒步目的地，在再次降温前，向山野出發吧。



1. 深圳唯一的絕壁棧道──鵝公髻步道

鵝公髻步道，深圳唯一的絕壁棧道，被人稱作深圳「小張家界」，位於東部華僑城的西側，與茶溪穀毗鄰。雖然海拔不高，但因其崎嶇的山道，使得登頂並沒有想像中那麼輕鬆。鵝公髻步道多以石階為主，原生態的路况生機盎然。

茂盛的綠意包裹著四周，成一道道天然的遮光屏障。 一路幽靜至極，偶爾會有輕風劃過樹梢的窸窣之聲。👇👇👇

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整個鵝公髻最迷人的便是臨近山頂處的絕壁棧道，從山腳到徒步至此處，大約一個小時的路程。沒有樹木的遮擋，在棧道上可以眺盡深圳的雲海，龍崗甚至是羅湖的城景更是一覽無遺。 也能以此為起點，繼續向上攀爬，4個小時左右便可穿越到打鼓嶂或梅沙尖。

2. 治愈禪修徒步線──般若禪寺

「棲於山水之間，隱在鬧市當中」是對般若禪寺最好的形容，這座位於龍崗南坑水庫旁的冷門百年古寺，因其清冷幽靜的環境，成為了新的熱門禮佛禪修之地。

從銀湖山郊野公園南門為起點，徒步8.5KM左右，即可到達般若禪寺。 綠道被群山密林包圍，以輕鬆愜意的姿態，走走停停，駐足拍照，不知不覺便能抵達此處。

整座禪寺面積不大，但寺內也有天王殿、祖師殿、地藏殿、觀音殿等11座神殿可參拜。 行於寺中，香火沿著風的軌跡四處延伸，誦經聲從禪房深處傳出，一步一禪意，治癒至極。👇👇👇

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3. 與猴子來場偶遇──塘朗山綠道

塘朗山綠道一直是深圳戶外徒步愛好者的天堂，前可入山暫避都市喧囂紛擾，後能遠觀都市天際線，雖距離喧囂的都市只有咫尺之隔，卻又野趣十足。

相比起其他開放程度不高的郊野公園，塘朗山的綠道成熟許多。 寬闊的盤山道沿著山勢蜿蜒向上，鬱蔥的森林間也有著平坦的石板道貫穿而過。 不用特別吃力，就能體驗到登山徒步和叢林探險的樂趣。

而爬塘朗山的最大驚喜，當屬是與這裡的「高山族」來一場意外邂逅。 這群在公園初建時就已經存在的獼猴，最初只在山上生活，近幾年卻開始頻繁在山下露面。運氣好時，可以看見它們在登山道上自顧自玩耍。 靈動的身影在樹影間四處穿梭，生機盎然的氛圍治癒了疲憊的靈魂，一瞬間仿佛進入了文人墨客筆下的山林之中。

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4. 深圳最難進的公園──內伶仃自然保護區

福田內伶仃自然保護區可以說是深圳最難預約的公園，同時也是熱度最高的公園之一。 每日僅限80人的預約名額，幾乎每天都會被一掃而空，基本上得提前一個月預約才有機會進入。

作為全國唯一一處在都市中都市腹地，面積最小國家級自然保護區，這裡是鳥類的天堂，棲息著的鳥類約200餘種，其中包括白肩雕、黑脸琵鷺、黑嘴鷗等23種珍稀瀕危物種。

因為限制人員進入，在這裡可以毫無打擾地散步，慢慢欣賞這片純粹自然濕地。通往觀鳥庭的是被綠意包圍的浪漫，迎面而來的風也吹來了屬於曠野天地的治癒氣息。

公園內的水面隨著微風泛起陣陣漣漪，成群的水鳥棲息在湖畔，就這樣看著廣闊的濕地放空發呆，悅耳的鳥鳴迴響在風中，靈魂就這樣被治癒。

有人曾問過我戶外徒步的意義是什麼？當你真的置身於山林之中時，入眼的萬物風景，耳畔窸窣鳥鳴，自會給你答案。

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暖冬戶外徒步路線

鵝公髻步道

地址：龍崗區園山風景區

開放時間：07:00—18:00

交通：地鐵3號線橫崗站，出站後打車13分鐘即可到達



般若禪寺

地址：龍崗區雅南路

開放時間：8:30-18:00

交通：地鐵10號線雅寶站A1出口，步行約10分鐘



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塘朗山綠道

地址：南山區塘朗山郊野公園

交通：地鐵7號線桃源村站C出口



福田內伶仃自然保護區

地址：廣東內伶仃福田國家級自然保護區

開放時間：9:30-16:30

交通：地鐵1號線竹子林站B2出口

預約方式：公眾號後台回復「內伶仃」，即可獲取預約管道



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