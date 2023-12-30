西貢行山｜行萬宜東壩賞破邊洲萬柱海岸！經七重石灘行出白腊村
撰文：CATT’S BLOG
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一股偏東氣流影響廣東沿岸，周三大致多雲，小組到東壩上看破邊洲及萬柱海岸，西貢碼頭的士站集合。
（出發日期：2023年12月13日）
早上天陰，到達西貢早餐時有微雨，幸好雨勢不大，行程繼續，13人分3輛車入萬宜水庫東壩前紀念碑下車，拍過大合照沿石級路上行經花山山坳左走過小山望破邊洲、神削峽及貴妃池，小山上有十字架是遊人打卡點，隊友興奮不停拍照好開心。拍照後原路折返順看撿豬灣山邊的香港之心，「心心」左邊有山泥傾瀉已倒塌，但形態還在。
看罷走回環山徑到萬柱海岸拍照，萬柱海岸位於萬宜水庫東南面，其海岸佈滿六角柱石，甚為壯觀，萬柱海岸一帶佈滿碎石，遊人將之叠起，仿似到了西藏的馬尼堆，看過美景走到水坑旁大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，先上萬宜東壩紀念碑、打卡破邊洲、萬柱海岸👇👇👇
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休後續走環山路經七重石灘、白腊仔灘到白腊村，走出村口沿村路上返萬宜路，2時多到達，隊友Call的士車回西貢，今日路不長，欣賞美景為主，5公里多，4個多小時完成。
▼按圖看清路線及沿途風景，續走環山路經七重石灘、白腊仔灘到白腊村👇👇👇
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