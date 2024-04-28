MotoGP西班牙站｜第23位衝上季軍後空歡喜　昆達拿路高EQ應對獲讚

MotoGP西班牙站周六（27日）上演衝刺賽，短短12圈賽事多達10名車手發生意外，戰情急劇變化之下頓變「生存遊戲」。

2021年世界冠軍車手昆達拿路（Fabio Quartararo）雖騎着戰力薄弱的山葉戰車，由由第23名起步卻以第3名完成賽事，享受驚喜的頒獎台過後才知道受罰，失去獎牌的他卻以最好的方式應對，獲大讚展現體育精神。



MotoGP排位賽，由今年轉到杜卡迪衛星隊基士尼車隊（Gresini Racing MotoGP）的6屆世界冠軍馬昆斯獲得頭位；而昆達拿路受制於山力戰車能力薄弱，只能排在第23位。不過一起步不久，昆達拿路已上升了10位，來到了第13位。

起步不久，昆達拿路（圖右）便攀升了10位。（Getty Images）

令人意想不到的是比賽意外頻生，全程多達10名車手或是自炒、或是相撞，造成排名不斷大兜亂，當中馬昆斯在餘6圈時曾成功爬頭荷希馬田升上第一位，惟在餘4圈時自炒，雖然仍能回到比賽並取得積分，但就退出了爭冠行列，最終馬田奪冠，繼續在車手積分榜領先。

昆達拿路受惠10名車手的意外，排名不斷上升，最終更進入三甲，以第3名衝過終點，連旁述也忍俊不禁：「從未見過這樣的事，真是一場精彩的衝刺賽！」

昆達拿路難得地登上了頒獎台。（Getty Images）

雖然是重要性相對低的衝刺賽，但以山葉今季的戰力要上頒獎台相當不容易，昆達拿路也表現得相當興奮，好好地享受了領取獎牌、喝香檳的每一刻。只是頒獎禮後，他才獲告知賽會發現他的戰車胎壓不足，被罰8秒，戰績由第3名變成第5名；在他身後約0.1秒衝線、以「外卡」回歸的KTM老將柏度沙因而補上成為季軍。

昆達拿路在獎牌背面簽了名、寫上祝福語再交給柏度沙。（Instagram）

不過昆達拿路似乎沒有絲毫不快，從MotoGP官方發放的片段，他親自將獎牌交給柏度沙，兩人圥是相擁，柏度沙說：「很遺憾！」昆達拿路輕鬆回應：「這種事就是會發生嘛」。兩人更大談比賽末段的激戰，柏度沙指對方騎得很好、煞車出色，「我有兩個位置可以超過你的，但看到那麼多人炒車了，就覺得還是保守一點」，昆達拿路也說：「我本身不知道原來已經上到第三位，只知道已經超過了很多人！」

昆達拿路最後將獎牌交給柏度沙，還着對方看看獎牌背面，原來他在還獎牌前簽了名、還寫上了：「好好享受吧！」柏度沙也樂得開懷，兩人以合照作結。昆達拿路又在Instagram發文，表示自己「至少喝到了香檳、也在當下好好享受了賽季最佳的一刻！」引來不少車迷留言，大讚他體育精神十足、為他驕傲等。