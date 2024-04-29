雲達沙訪港深度遊　南生圍踩單車搭橫水渡　遊覽錦田樹屋二帝書院

荷蘭足球名宿雲達沙（Edwin van der Sar）在社交網站分享，跟太太到香港旅遊的短片。雲達沙夫婦似乎喜歡深度遊，除了到旺角、尖沙咀行街，兩人還入到元朗踩單車，搭橫水渡訪南生圍，還遊覽了三大錦田古蹟景點，相信連香港人也未必去過。



53歲的雲達沙在Instagram分享與太太到香港旅途的影片，見到兩人在機場搭紅的出市區，到尖沙咀海傍看維港景色，晚上又到旺角行砵蘭街。兩人在尖沙咀的高級餐廳享用日本料理，觀賞維港夜色。

雲達沙與太太到南生圍踩單車。（網上片段截圖）

突然，片段畫風一轉，由香港的繁華城市變成鄉郊。雲達沙夫婦到元朗踩單車深度遊，遊覽香港的另一面。他們乘搭南生圍的橫水渡，還踩入錦田，參觀多個歷史古蹟，包括錦田樹屋、清樂鄧公祠及二帝書院。

雲達沙為球壇著名門將，前荷蘭國腳，曾效阿積士、祖雲達斯、富咸及曼聯。他在1995年為阿積士贏得歐聯錦標，之後效力曼聯時在2008年再嘗歐聯冠軍。掛靴後，他從事足球管理工作，曾任阿積士行政總裁。去年7月，他因腦出血緊急入院，一度留醫深切治療部。

荷蘭球壇名宿雲達沙。（Getty Images）

錦田樹屋：

據民政事務總署介紹，錦田樹屋位於錦田水尾村，據說原址為錦田鄧氏族人的書齋，其屋主因清朝（1644年至1911年）頒行遷界令而離開錦田，從此一去不回。另一說法指該地原為一所天后廟，在該廟傾圮以後無人打理。歷經多年，石屋旁的一棵細葉榕不斷長大，慢慢將整間石屋包圍起來，並滲入磚瓦的隙縫生長，難分彼此，形成今日奇特的景觀。

錦田樹屋。（旅發局提供）

清樂鄧公祠：

清樂鄧公祠又名思成堂，位於錦田水尾村，其建築年份大約可追溯至1490年（明朝年間），以紀念鄧族粵派第十七世祖鄧清樂，清樂鄧公祠一直是鄧清樂的後人用作祭祖、舉行節慶活動和宗族聚會的場所。據香港非物質文化遺產資料庫，錦田鄧氏宗族會在每年農曆正月十二至十六日於水尾村清樂鄧公祠進行點燈儀式。

清樂鄧公祠。（資料圖片）

二帝書院：

二帝書院為香港法定古蹟，位於元朗錦田水頭村。據古物古蹟辦事處資料，這座建築由鄧二帝會於清朝道光年間（1821至1850年）集資興建。該會由十六名鄧族的顯赫士紳組成。二帝書院供奉原先放置於附近一座文昌塔內的文昌帝和關聖帝像，書院亦因而得名。書院其後成為一所重要學府，不少著名學者亦曾在此講學。上世紀初，二帝書院一度轉為小學。

古蹟二帝書院。（旅發局提供）