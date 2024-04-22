費高夥葡萄牙隊友5月到澳門　海報與陳百祥「神同框」︱足球熱話

51歲葡萄牙傳奇球星費高（Luís Figo）今年1月才到香港出戰「世界足球傳奇盃」名宿賽，5月他會再度東來，夥同前國家隊隊友紐奴高美斯（Nuno Gomes）、哥利斯馬（Ricardo Quaresma）、文尼治（Maniche）、堤阿高文迪斯（Tiago Mendes）等到澳門踢5人足球賽，對手為「阿叻」陳百祥領軍、由香港藝人與昔日中港澳球星組成的「大灣區飛龍」。

賽事宣傳海報上，主角當然是費高，他的照片下方另有5個人，中間3個是他昔日葡萄牙隊友哥列斯馬、紐奴高美斯和保連達（Pauleta），右下是澳門前足球代表隊隊長陳達燊，在一班名將之中，令左下角的陳百祥格外突出。



葡萄牙傳奇球星費高5月夥同前國家隊隊友到澳門踢5人足球賽。（公關提供）

這場友賽陣容相當強勁，葡萄牙傳奇隊雲集費高領軍的上一代國家隊球星，對手大灣區飛龍隊，則擁有中國、香港及澳門三地前球星，包括香港前球員陳志康、山度士、黃展鴻，澳門前代表陳達燊、張哲源，中國前國腳吳群立、胡志軍及盧琳，還有陳百祥、吳國敬、林文龍、張兆輝、陳國坤5位香港藝人。

葡萄牙傳奇隊成員：

費高、紐奴高美斯、哥利斯馬、文尼治、堤阿高文迪斯、保連達、保辛華、普斯迪加、迪馬斯



大灣區飛龍隊成員：

陳百祥、吳國敬、林文龍、張兆輝、陳國坤、陳志康、山度士、黃展鴻、陳達燊、張哲源、吳群立、胡志軍以及盧琳



費高年初來港踢名宿賽時十分落力及投入，引來在場球迷的歡呼。（資料圖片／黃浩謙攝）

費高和一班昔日足球巨星，年初訪港踢「世界足球傳奇盃」，年過半百的一代葡萄牙球王仍能維持昔日鋼條身型，在奧雲、科拿、希斯基等一眾身材暴漲的前行家之中非常突出，當時費高在賽事中極其投入，以左腳熨射及妙絕笠射梅開二度，不單施展插花、盤扭招牌技術，甚至連快放都有，讓球迷看得如癡如醉。

想不到他1月才來過香港，時隔4個月便再次遠赴東亞。不過今次到澳門踢的是5人賽，小型球更考驗技術，費高可望再次發揮他的神級球技，他與哥利斯馬都是扭得之人，中港澳三地前球員和藝人組成的大灣區飛龍隊如何招架，看來相當考驗澳門一代門將陳達燊的把關能力。

比賽資訊：

日期：2024年5月19日（周日）

地點：澳門東亞運動會體育館

時間：下午4時

門票發售：4月23日上午10時起澳門售票網公開發售發售（Cityline、大麥網及 Trip.com稍後亦會發售）

門票售價：188澳門元起



購票渠道：

澳門售票網24小時訂票熱線：(853)2855 5555

網上訂票：https://www.macauticket.com/TicketWeb2023 Cityline：https://www.cityline.com/zh_HK/Events.html

大麥網：https://www.damai.cn/

Trip.com: https://www.cityline.com/zh_HK/Events.html

上葡京禮品廊：上葡京地面層G07號（上午10時至晚上10時）