夏日運動好去處｜彈網享受自由自在　親子同樂附五大熱點及收費

夏日炎炎，香港高溫環下，在戶外運動不是人人都受得住。《01體育》為大家介紹一些能在室內做運動的指南及攻略，讓大家能在這個夏天，暫時遠離電子產品之餘，也能清涼地享受運動樂趣。

今次為大家介紹的是彈網（trampoline，又稱彈床），為奧運及亞運比賽的體操項目之一，而且門檻有高有低，能夠親子同樂。



彈床運動產生之前，由一名美國體操運動員從馬戲團表演中獲得獲得靈感，後來發展成競技運動，又售賣予飛行員、太空人訓練等。彈床在奧運及亞運的正式名稱為彈網體操，自2000年起成為常設比賽項目，去年杭州亞運港隊更首次有彈網隊參賽。

不過彈床被發明之初，亦曾售作兒童玩具，而且只要不做空翻等進階動作，整個過程都相對安全，因此一直以來都是理想的親子運動，在歐美等地十分常見。

彈床在歐美十分流行，不過香港受限於土地問題，自然不是家家戶戶隨便有得玩。（Getty Images）

受限於土地問題，在香港想玩彈床，大部分情況下只能參加專業的訓練班，又或是私人場地的彈床設施，例如近年在香港十分受歡迎的親子Playhouse。目前康文署僅在深水埗公園及屯門公園兒童遊樂場設有小型的戶外彈床。

香港室內彈床好去處

Ryze

地址：鰂魚涌渣華道321號柯達大廈1期3樓

電話號碼： 2337 8191

官方網站

Ryze佔地夠大，擁有多種設施，適合活潑好動的孩子前往遊玩。（Facebook）

Ryze是港島最大型的彈床樂園，佔地超過18000平方呎，而且除彈床外還有障礙訓練場、室內高空滑索、攀石牆及忍者課程等設施，十分適合小朋友玩。

場地限制為12歲以下小童不得獨自遊玩，6歲以下小童則需有家長全程陪同。收費方面，分為7歲或以上、6歲或以下，陪同家長如不遊玩，便不需另購門票；2歲或以下小童免費，但同行家長須購買7歲或以上門票。

收費：

7歲或以上

1小時任玩（星期一至五／星期六、日、公眾假期） 190/210港元

1.5小時任玩（星期一至五／星期六、日、公眾假期） 245/265港元

2小時任玩（星期一至五／星期六、日、公眾假期） 295/315港元



6歲或以下

1小時任玩（星期一至五／星期六、日、公眾假期） 115/135港元

1.5小時任玩（星期一至五／星期六、日、公眾假期） 160/170港元

2小時任玩（星期一至五／星期六、日、公眾假期） 190/210港元



EpicLand歷奇王園

地址：大嶼山海澄湖畔路96號愉景灣愉景北商場地下G31（愉景灣酒店旁）

電話號碼： 2441 0098

官方網站

歷奇王國能讓一家親子同樂。（官網圖片）

EpicLand歷奇王園是香港最高的室內遊園場，佔地超過14000平方呎，有彈床、飛索、射擊等，還有香港最高的室內滑梯，此外，亦設有攀石、直立滑梯等供家長遊玩的成年項目，能「大有大玩、細有細玩」，不過有些設施會有最低身高要求。

這條香港最高的室內滑梯，十分受小孩子歡迎。（Facebook）

EpicLand歷奇王園按時段收費，分早上（9:30至13:30）及下午（14:30至18:30），每次4個小時，期間大人及兒童都可以「任玩唔嬲」，此外也可購買月票及年票。

收費：

不足1歲：免費

1至8歲（包1張成人門票）：早上238港元、下午258港元

9至17歲：早上238港元、下午258港元

成人：早上238港元、下午258港元

長者及孕婦：100港元



月票：1400港元，包含1名成人及9歲以下小童

年票：4700港元，包含1名成人及13歲或以下小童



Super Sports Park

地址：香港大角咀海輝道18號銀海坊G03&05

電話： 9716 5576

官方網站

跳彈床樂園是Super Sports Park一大特色。（官網）

Super Sports Park是香港最大室內遊樂場，面積達50000平方呎，擁有超過20種遊玩項目，同樣大人兒童都各自有適合「放電」的地方，當中還包括別有趣味的投球、籃球、足球及保齡球等運動。

Super Sports Park設有不同的室內運動項目。（官網截圖）

值得一提的是，其「跳彈床樂園」有分開成人區及兒童區，成人區設有專業級彈床，以及專業教練指導，能夠在安全情況下嘗試各種花式，兒童區則設有保護性的海綿及防撞網。

彈床區設有相關遊戲。（官網影片截圖）

收費

4歲或以上需購票進場；9歲以下小童必需由成年人陪同入場，該成年人需要購票，每位成年人最多可陪同兩位兒童入場，方便看管及照顧。

早上時段 10:00 -13:00 （平日200/周末250港元）

中午時段 13:30 - 17:30（平日240/周末280港元）

晚上時段 18:00 - 21:00（平日200/周末250港元）



Kingdom TM王國樂園

地址： 屯門良運街3號建生邨商場

電話： 5409 6883

官方網站

若新界西北居民想要體驗跳彈床，位於屯門的王國樂園是一個不錯選擇。（官網）

王國樂園內設有20多種遊樂設施，還有科學館、角色扮演等等，絕對足夠小孩子「玩個夠本」。

除地點對「大西北」居民來說更方便外，王國樂園還有夜場門票，150元便能從晚上7時暢玩至8時半，若只玩半小時更不需100元。此外，這裏還有會員卡制度，一次過充值一定金額升級會籍，便能以7至8折優惠價購買小童門票，算是較為實惠之選。

價格表（官網）

Bouncetopia by Kiztopia

地址：啟德AIRSIDE 4樓 401 & 422店

電話：6936 4663

官方網站

集團品牌Kiztopia來自新加坡，擁有一定知名度及口碑。（Instagram）

Kiztopia是新加坡著名親子遊樂中心，之後開拓海外市場，其中充氣彈床親子中心Bouncetopia便先落戶啟德。中心佔地超過8000呎，主打一體式巨型兒童充氣彈床城堡，2至10歲小朋友遊玩及體驗。

收費方面，Bouncetopia by Kiztopia所有門票均採60分鐘或90分鐘制，且價格都包含1名成年人與1名1至12歲小童。

60分鐘單次入場門票：平日128/周末或公眾假期178港元

90分鐘單次入場門票：平日168/周末或公眾假期228港元

10張平日60分鐘門票（不包括公眾假期）：1088港元

10張平日90分鐘門票（不包括公眾假期）：1488港元

10張60分鐘門票（不限日子）：1588港元

10張90分鐘門票（不限日子）：2088港元

全年平日90分鐘通行證（不包括公眾假期）：2388港元

全年平日90分鐘通行證（不限日子）：3388港元



Kiztopia將在將軍澳開設新分店，其中便設有彈床遊戲區。（Facebook）

專業訓練導師及場地

如果小孩對跳彈床表現出濃厚興趣，想要繼續深造的話，香港市面上其實有不少機構提供專業訓練。例如香港體操總會、香港青年體育會（HKYSA）、仁愛堂等等，學費每堂普遍在200元之內，此外亦有私人教練的課室可供選擇。